Grushti ndaj arbitrit dënohet, por Xhaferri ia hedh paq: Martini nuk goditi, por e pësoi keq

Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në FSHF ka qenë ndoshta në pozitë të vështirë, duke qenë i detyrur të merrte një vendim mbi dorën e ngritur ndaj zyrtarëve të ndeshjes, edhe pse ai i presidentit të Vllaznisë Alban Xhaferri ishte një reagim shkak-pasojë i trajtimit nga “xhaketat e zeza” të klubit shkodran, jo vetëm në ndeshjen e Elbasanit. E kështu, për të mos rënduar dorën duke krijuar një problem edhe më të madh se ai aktual, Disiplinori ka vendosur të dënojë me 15 ndeshje pezullim numrin 1 të klubit kuqeblu.
Shumë pak nga ai një vit që përflitej e që ishte diku aty i shkruar në rregullore, e akoma më i lehtë nga masat që u morën kur Kamza u përjashtua nga kampionati, ndonëse rasti kishte ndryshime esenciale. Xhaferri, “për sulm ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/l të KDE, dënohet me 15 (pesëmbëdhjetë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë dhe zyrtarit i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet gjatë zhvillimit të veprimtarive sportive të organizuara nga FSHF, deri në përfundimin e dënimit”.
Më keq e pësoi Edi Martini, ndonëse tekniku shkodran nuk ngriti grushtin ndaj askujt, por vetëm gishtat duke treguar shenjën e VAR. Me siguri, fakti që Martini shpesh konteston arbitrat e ka ezauruar durimin e Komisionit duke e penalizuar me 6 ndeshje “për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë dhe sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes”. E konsolidon bindjen dënimi me vetëm dy ndeshje i teknikut të Dinamos, Ilir Daja, që ndryshe nga trajneri i Vllaznisë që ironizoi, kërkoi konfliktin fizik me arbitrin e ndeshjes me Skënderbeun.
Vendimi nr. 3 i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 02.09.2026
AF Elbasani, për mospërmbushje të përgjegjësive lidhur me rendin dhe sigurinë, për incidentet e ndodhura pas përfundimit të ndeshjes, si brenda ashtu edhe në afërsi të stadiumit, në bazë të neneve 8/1 dhe 17/1 të KDE, dënohet me gjobë në masën 100.000 (njëqind mijë) lekë.
Zyrtari i KF Vllaznia, Alban Xhaferi, për sulm ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/l të KDE, dënohet me 15 (pesëmbëdhjetë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Në zbatim të nenit 6/2/c të KDE, zyrtarit i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet gjatë zhvillimit të veprimtarive sportive të organizuara nga FSHF, deri në përfundimin e dënimit.
Zyrtari i KF Vllaznia, Edi Martini, për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë dhe sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të neneve 13/2 dhe 14/1/j të KDE dënohet me 6 (gjashtë) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Zyrtari i KF Vllaznia, Elis Dervishaj, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/j të KDE dënohet me 4 (katër) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Daja përjashtohet e i sulet arbitrit, Dinamo fiton me 10 lojtarë: Farruku dënon Skënderbeun në shtesë
31 Gusht, 23:21
Zyrtari i FC Dinamo City, Ilir Daja, për protestë ndaj vendimeve të zyrtarëve të ndeshjes, në bazë të nenit 14/1/c të KDE, dënohet me 2 (dy) ndeshje pezullim nga veprimtaritë.
Pranimin e kërkesës së lojtarit të FK Partizani, Human Lancaster Roëan, për konvertimin e pjesës së mbetur të dënimit, bazuar në nenin 75 të Kodit të Disiplinës dhe Etikës.
Rrëzimin e kërkesës së Klubit të Futbollit Delvina, në lidhje me faljen e dënimit për zhvillimin e ndeshjeve pa spektatorë, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të KF Iliria, Brajan Selmani, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Rrëzimin e kërkesës së lojtarit të KF Oriku, Bruno Telushi, si të pabazuar në Kodin e Disiplinës dhe Etikës.
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.