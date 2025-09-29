Grupi parlamentar i PD kërkon interpelancë me Ramën për takimin në Aruba

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një interpelancë urgjente me Kryeministrin Edi Rama, për të dhënë llogari lidhur me një takim të fshehtë të zhvilluar në Aruba, në janar të vitit 2019, ku dyshohet se morën pjesë përfaqësues të qeverisë shqiptare dhe krimit të organizuar.
Deputetët e PD-së, të udhëhequr nga Sali Berisha, kërkojnë sqarime për lidhjet e mundshme të Kryeministrit me krimin e organizuar dhe ndikimin e tij në ekonominë shqiptare, duke përfshirë ndarjen e fondeve publike dhe licencave për investime të dyshimta.
Kërkesa vjen pas një hetimi të gazetarit italian Nello Trocchia dhe raporteve nga autoritetet ndërkombëtare, që lidhin Shqipërinë me pastrimin e parave dhe trafikun ndërkombëtar të drogës. Gjithashtu, kërkohet informacion mbi mundësinë që grupet kriminale të përfitojnë leje ndërtimi dhe kontrata publike nga qeveria. PD i bën thirrje Kuvendit të përfshijë këtë çështje në seancën e ardhshme plenare.