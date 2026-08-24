Grupi nga Afrika surprizon Dua Lipën për ditëlindje me një vallëzim të veçantë

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka marrë urime të shumta për ditëlindje, ndërsa një prej tyre ka ardhur në një mënyrë të veçantë nga grupi i kërcimit NiuDance.
Grupi nga Gana ka publikuar në Instagram një video ku anëtarët shfaqen duke vallëzuar dhe duke ia dedikuar performancën artistes shqiptare.
“Happy birthday Dua Lipa”, shkruhet në përshkrimin e videos, ku është etiketuar edhe vetë këngëtarja.
Performanca energjike ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve dhe është shpërndarë në rrjetet sociale.
NiuDance është grup kërcimtarësh nga Gana, i njohur për koreografitë dhe videot virale, përmes të cilave shpesh u kushton performanca figurave të njohura dhe rasteve festive.