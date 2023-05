Grupi Aerosmith tërhiqet nga muzika

Aerosmith po largohet me një turne lamtumire. Grupi njoftoi të hënën se ata do të kenë një turne me 40 data në Amerikën e Veriut, me të ftuar specialë The Black Crowes.

“Nuk është lamtumirë. Do shihemi së shpejti”, tha Aerosmith në një deklaratë të përbashkët. “Bëhuni gati dhe ecni në këtë rrugë, do të merrni shfaqjen më të mirë të jetës sonë.”

Ata gjithashtu treguan se bateristi Joey Kramer nuk do t’u bashkohet atyre. “Ndërsa Joey Kramer mbetet një anëtar i dashur themelues i Aerosmith, ai me keqardhje ka marrë vendimin për të mos marrë pjesë,” tha grupi në një deklaratë. “Prania e pagabueshme dhe legjendare e Joey-t pas kompletit të daulleve do të mungojë shumë.”

Turneu i ri do të prodhohet nga Live Nation dhe do të nisë në Filadelfia më 2 shtator, me ndalesa në të gjithë SHBA dhe Kanada, duke përfshirë Forumin Kia në Los Anxhelos, Madison Square Garden të Nju Jorkut, Austin’s Moody Center, Seattle’s Climate Pledge Arena. Qendra e Bashkuar e Çikagos, Scotiabank Arena e Torontos dhe më shumë përpara se të mbyllet në Montreal, QC në Bell Center më 26 janar. Do të ketë gjithashtu një ndalesë në Boston për një shfaqje të veçantë në natën e Vitit të Ri 2023.