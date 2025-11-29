Gruaja e Verón dërrmon Messin: “Ai copa e mu*it që jeton në Miami, miku i atij bolit

Benzinë mbi zjarrin e polemikave në Argjentinë. Gruaja e Juan Sebastián Verón, aktualisht president i Estudiantes dhe me një të kaluar si yll i Serie A, nuk i ka kursyer aspak disa postime therëse pastaj të fshira. Në mesazhe janë shfaqur sulme shumë të rënda, edhe kundër idhullit të argjentinasve Leo Messi. Përmbajtje të hequra shpejt, por jo para se të viheshin re: tani rrezikojnë të ashpërsojnë edhe më shumë klimën.
Pse gruaja e Verón shkroi fjalë djegëse për të mbrojtur të shoqin
Por le t’i marrim gjërat me radhë. E gjitha nis nga masa e Federatës Argjentinase të Futbollit, e cila e ka goditur rëndë Estudiantes pas moskryerjes së nderimit në fushë për futbollistët e Rosario Central, të shpallur kampionë. Refuzimi i krijimit të “pasillo”-s — korridori i nderit — nga ana e kundërshtarëve u shpjegua si një protestë: klubi nuk njeh një “titull” të krijuar enkas, për herë të parë dhe jo të parashikuar fillimisht, që synonte të shpërblente lojtarët që kryesonin renditjen vjetore duke mbledhur pikët e Apertura-s dhe Clausura-s.
Çështja Rosario dhe ndëshkimi për presidentin e Estudiantes
Federata, AFA, kështu ka dënuar lojtarët me dy ndeshje pezullim, ndërsa presidenti Verón është sanksionuar me ndalim gjashtëmujor nga çdo funksion sportiv. Prej këtu ndërhyrja e Valentina Martin, bashkëshortja e ish-lojtarit të Sampdorias, Parmës, Lazios dhe Interit.
Fjalët djegëse kundër Lionel Messi
Gruaja ka shprehur një mbështetje totale për Verón, duke pretenduar se — sipas saj — duan “ta heqin qafe” sepse kanë frikë prej tij. Dhe nuk munguan fjalët shumë të ashpra: “Ka ardhur momenti t’i japim goditjen dhe të përfundojmë me këtë mafie. Jo vetëm që ke mbështetjen e gjithë Estudiantes, por edhe të një pjese të madhe të futbollit argjentinas. Përpara Juan Sebastián, përpara.”
Pastaj erdhi thumbimi, po aq i fortë, ndaj Leo Messi: “Miamiani (siç e quan arkëtari i AFA-s, Pablo Toviggino), anglezi, i shitur… ai që u kthye, ai që na bëri më të mëdhenj, i vetmi që ka vërtet guxim, dhe mund të garantoj që lufton për ta bërë gjithçka pak më të mirë dhe është më argjentinas se ai copa e mu*it që ka fituar Kupën e Botës dhe jeton në Miami, miku i atij bolit (një fyerje e destinuar, mesa duket, për presidentin e Federatës Tapia, shën.).” Imazhe dhe fjalë të hequra pak më vonë, por shumë vonë: rasti ka shpërthyer.