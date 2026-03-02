Gruaja e Thomas Muller: “Gjithmonë konsiderohem personi më budalla në dhomë”

Ideja që shumëkush ka për ‘WAGS’, pra ‘Wives and Girlfriends’ (gra dhe të dashura) të futbollistëve, sidomos më të famshmëve, shpesh është e vështirë për t’u pranuar për gra që do të donin të njiheshin si persona po aq të denjë për gjykime vlerësuese për aktivitetin e tyre profesional apo sportiv, dhe jo vetëm për vlerësime që i pikturojnë si “gratë e”, sikur të ishin zbukurime të sportistit të famshëm të radhës. Është pikërisht thelbi i fjalimit të Lisa Trede, gruas së ish-lojtarit të kombëtares gjermane Thomas Muller, e cila nga njëra anë thekson se edhe ‘WAGS’ kanë një jetë të tyren dhe nga ana tjetër bën të kuptohet mënyra poshtëruese me të cilën ndonjëherë trajtohen në jetën e përditshme.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Historia e dashurisë mes Thomas Muller dhe Lisa Trede
36-vjeçarja Lisa, bashkëmoshatare e Thomas Muller (që sot luan në Major League me Vancouver Whitecaps pasi ka fituar gjithçka me Bayern Munich dhe Gjermaninë), ka nga ana e saj një karrierë sportive të shkëlqyer si kalëruese profesioniste e dressage, duke fituar disa gara, mes tyre Stuttgart Masters në 2019. Asgjë që megjithatë ka ndryshuar imazhin që të tjerët kanë për të, duke parë vetëm partneren e Thomas dhe jo atleten e nivelit të lartë që është.
Në fillim pranon se vuante prej kësaj, pastaj mësoi të mos i japë asnjë vlerë opinionit të njerëzve dhe të jetojë jetën e saj, që e sheh absolutisht të realizuar dhe të lumtur. Thomas dhe Lisa u njohën në 2007, kur futbollisti ishte ende në të rinjtë e Bayern. Një fejesë e shkurtër dhe më pas martesa dy vjet më vonë, një bashkim ende i fortë pavarësisht distancës aktuale, duke qenë se Lisa vendosi të qëndrojë në Gjermani pas transferimit të Thomas në Vancouver vitin e kaluar.
“Ndonjëherë është bukur të konsiderohesh budalla, kështu mund t’u bësh më shumë përshtypje njerëzve kur flasin me ty”
“Si atlet, ai e di sa jetoj për sportin tim. Si atlete, e di sa jeton ai për të tijin – shpjegon për ‘Bild’ – Vendimi për të vazhduar të punojmë në dy kontinente të ndryshme nuk ishte i lehtë për ne. Nuk do ta kishim lënë fermën tonë të kuajve pa kujdes për një vit”. Lisa ka shumë gjëra për të bërë në atdhe: jo vetëm kalëron rregullisht në nivel garues, por së bashku me Thomas zotëron një fermë kuajsh.
Pavarësisht gjithçkaje që bën, Lisa ende ka ndjesinë se ka njerëz që jo vetëm e “fusnin në kuti” si thjesht shoqëruese e bashkëshortit, por minimizojnë edhe inteligjencën e saj para se të kenë një bisedë me të: “Ndonjëherë është mjaft argëtuese. Gjithmonë konsiderohem personi më budalla në dhomë. Ndonjëherë është bukur të konsiderohesh budalla, kështu mund t’u bësh më shumë përshtypje njerëzve kur flasin me ty”.