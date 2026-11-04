Gruaja e parë që merr postin e guvernatores në historinë e Tenesit/ Marsha Blackburn siguron fitoren përballë Jerry Green

Republikania Marsha Blackburn ka fituar zgjedhjet për guvernatore të shtetit të Tenesit. Pas fitores ajo bëhet gruaja e parë me këtë post në historinë e shtetit amerikan. Senatorja republikane ka siguruar fitoren përballë kandidatit demokrat Jerry Green.
Blackburn do të shkruajë kështu një faqe të re në historinë politike të Tenesit, një shtet tradicionalisht i dominuar nga republikanët. Ajo do të pasojë në këtë detyrë guvernatorin aktual, Bill Lee, të cilit po i përfundon mandati.
Fitorja e Blackburn shënon një moment historik për përfaqësimin e grave në politikën e Tenesit, pasi për herë të parë në këtë shtet një grua do të drejtojë ekzekutivin shtetëror.