Grosso shkarkohet nga Fiorentina gjysmë ore pas sherrit me Drejtorin Sportiv Paratici: prapaskena

Pas katër ndeshjesh zyrtare, Fiorentina vendosi të shkarkojë teknikun Fabio Grosso. E diela e gjatë e reflektimeve çoi në vendimin më drastik, atë të ndarjes nga trajneri pas vetëm dy muajsh punë: fitorja në Kupën e Italisë dhe tri humbjet radhazi në kampionat mjaftuan për ta vlerësuar situatën, por ajo që do të kishte krisur marrëdhënien mes Kampionit të Botës dhe Violës do të ishte një debat i ashpër me Fabio Paraticin, i ndodhur gjysmë ore para shkarkimit, rreth orës 23:00.
Pas humbjes kundër Torinos, klubi dukej se dëshironte t’i jepte besim trajnerit, por brenda një dite gjithçka ndryshoi. Në bazë të situatës do të ishte një debat me drejtorin sportiv mbi ndërtimin e skuadrës dhe menaxhimin e këtij momenti krize, i cili do të kishte çuar në prishjen e marrëdhënieve dhe, si pasojë, në vendimin për të mos e vazhduar më rrugëtimin së bashku. Në vend të Grossos, në stolin e Fiorentinës pritet të rikthehet Paolo Vanoli, i cili sezonin e kaluar e shpëtoi skuadrën nga rënia nga kategoria.
Pse Grosso u shkarkua në mbrëmje
Fiorentina publikoi vetëm një komunikatë prej pak rreshtash, në të cilën njoftoi shkarkimin e trajnerit mbrëmjen e vonë të djeshme, pa u zgjatur në falënderime apo shpjegime. Vendimi ishte si një goditje e papritur për tifozët, të cilët vetëm pak orë më parë kishin marrë siguri për të ardhmen e tij. Ajo që ndryshoi gjithçka ishte një debat i ashpër me Paraticin për çështjet më të nxehta të këtij sezoni, siç raporton Corriere Fiorentino: Grosso dhe drejtori sportiv nuk do të ishin dakord për mënyrën e menaxhimit të këtij momenti krize dhe as për ndërtimin e skuadrës, arsye që çuan trajnerin të tërhiqej brenda gjysmë ore.
Që në fund të merkatos diçka kishte nisur të krisej, veçanërisht pas largimit të Kean. Grosso do të kishte dashur një zgjidhje më të shpejtë dhe më pak të ashpër të çështjes, si dhe ardhjen më të hershme të lojtarëve të krahut për skemën e tij 4-3-3, ndërsa nga ana tjetër Paratici ishte plotësisht i kënaqur me rezultatin e arritur nga fushata e blerjeve, me vlerë mbi 130 milionë euro. Debati do të kishte ndodhur mbrëmjen e vonë të djeshme, rreth orës 23:00, dhe ishte vendimtar për të krijuar një çarje mes të dyve dhe për të çuar më pas në shkarkimin e trajnerit, pavarësisht se pak më herët Fiorentina kishte pranuar se dëshironte t’i jepte ende besim trajnerit.