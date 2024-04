Grealish i habitur: “Mamaja ime më bën gjithnjë një pyetje, por nuk di si ti përgjigjem”

Jack Grealish është një pikë fondamentale e Manchester City të teknikut Pep Guardiola (28 paraqitje dhe 3 gola në sezon), status që e bën atë një idhull të vërtetë të tifozëve dhe një nga shtyllat e kombëtares angleze. Faktor, ky i fundit, që megjithatë, nuk është përcaktues kur 29 vjeçari përballet me një ndeshje jashtë fushe kundër Citizens. Në fakt, jashtë mureve miqësore, Grealish shpesh shënjestrohet nga fishkëllimat e tifozëve kundërshtarë.

GREALISH: “NUK E KUPTOJ MOTIVIN E FISHKËLLIMAVE”

“Gjithmonë pyes veten pse më fishkëllejnë– tha Grealish në intervistën e publikuar në faqen e klubit –. Nuk e kuptoj pse. Kur luajmë jashtë, në çdo fushë, unë gjithmonë fishkëllehem”.

“MAMAJA IME MË PYET GJITHNJË PËRSE”

“Edhe mamaja ime më pyet gjithmonë përse fishkëllehem – vazhdoi playmakeri i City –. Por nuk di çfarë t’i them. Më duhet të përpiqem t’i transformoj në diçka pozitive dhe t’i marr si kompliment”.

