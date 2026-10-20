Grabitje, shkatërrime dhe përplasje me policinë, anarki në rrugët e Milanos

Qeveria e kryeministres italiane Giorgia Meloni po përgatit masa të reja sigurie pas trazirave në Milano gjatë fundjavës, kur grupe të rinjsh thyen vitrinat e dyqaneve, plaçkitën dyqane dhe u përleshën me policinë.
Sipas agjencisë Ansa, dëmi u vlerësua në më shumë se gjysmë miliardi euro, dhe më shumë se 200 persona u arrestuan, rreth 80 për qind e të cilëve janë të mitur.
Dhuna filloi në kufijtë e protestave për rritjen e kostos së jetesës, por vazhdoi me sulme ndaj dyqaneve dhe supermarketeve, si dhe me përleshje me policinë. Protestuesit hodhën gurë, shishe dhe pishtarë ndaj anëtarëve të forcave të rendit. Pas ngjarjes, Meloni thirri një takim sigurie në Romë, pas të cilit u njoftua përgjigja vendimtare e shtetit.
Ansa raporton se po shqyrtohen masa të posaçme kundër grupeve të të rinjve të njohur si “maranza”, emri i përdorur në Itali për grupe të caktuara që lidhen me dhunën në rrugë. Qeveria gjithashtu shqyrtoi miratimin e përshpejtuar të rregulloreve të reja të sigurisë.
Liga e krahut të djathtë, partia e zëvendëskryeministrit Matteo Salvini, propozoi gjithashtu ndryshime në ligjin e shtetësisë që do t’i pengonin të rinjtë me origjinë migrante të dënuar për shkatërrimin e pronës gjatë trazirave të aplikonin për shtetësi italiane në moshën 18 vjeç. Ndërkohë, Salvini njoftoi vendosjen e 500 ushtarëve shtesë në Milano, të cilën e paraqiti si pjesë të përgjigjes ndaj dhunës, raporton Ansa.