Grabitje në Muzeun historik të Luvrit

Luvri në Paris, muzeu më i vizituar në botë, u mbyll papritur sot pasi ministrja franceze e kulturës tha se kishte ndodhur një grabitje.
“Një grabitje ndodhi këtë mëngjes në hapjen e Muzeut të Luvrit,” shkroi Rachida Dati në rrjete sociale. Ajo përdori fjalën franceze braquage, e cila mund të nënkuptojë grabitje ose sulm me armë.
Ajo shtoi: “Nuk ka të lënduar. Jam në vendngjarje me stafin e muzeut dhe policinë.”
Të paktën një person kishte hyrë në muze, tha një anëtar i ekipit të saj për Agence France-Presse, pa dhënë detaje të tjera mbi çdo vjedhje të mundshme.
Luvri njoftoi se po mbyllej për ditën “për arsye të jashtëzakonshme”, pa dhënë hollësi të mëtejshme se çfarë mund të ishte vjedhur.
Si një nga qendrat më të mëdha të artit në planet, Luvri tërheq mbi tetë milionë vizitorë në vit. Koleksioni i tij varion nga skulpturat klasike te “Mona Lisa”, kryevepra e shekullit XVI e Leonardo da Vinçit dhe portreti më i famshëm në botë.
Më herët këtë vit, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi një program të madh rinovimi të muzeut pasi drejtoresha e tij paralajmëroi se vizita në ndërtesën e tejmbushur ishte kthyer në një “sprovë fizike”.
Në një shënim për ministrinë e kulturës që u publikua në media në janar, drejtoresha e Luvrit, Laurence des Cars, tha se hapësira poshtë hyrjes së piramidës prej xhami nuk ishte e izoluar siç duhet nga i ftohti apo nxehtësia, kishte prirje të amplifikonte zhurmën dhe ishte e pakëndshme si për publikun, ashtu edhe për stafin.
Des Cars ngriti gjithashtu alarmin për rrjedhje uji, infrastrukturë të dëmtuar dhe luhatje temperaturash që rrezikojnë ruajtjen e veprave të artit. Vizitorët përballeshin me tejmbushje dhe kushte nën standard, tha ajo.