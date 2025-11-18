Grabitet shtëpia e Alisha Lehmann, i kthejnë përmbys dhomën: hera e dytë brenda vitit

Alisha Lehmann gjeti një surprizë të keqe kur u kthye në shtëpinë e saj në Como: futbollistja ka qenë viktimë e një vjedhjeje me thyerje për herë të dytë brenda një viti dhe ka denoncuar ngjarjen në profilin e saj në Instagram. Ajo ka treguar imazhet e dhomës së gjumit të kthyer përmbys nga keqbërësit që kanë kërkuar mes sendeve të saj në kërkim të objekteve të çmuara për t’i marrë me vete. Në tetor të vitit të kaluar kishte pësuar të njëjtin fat në vilën që ndante me partnerin Douglas Luiz, në atë kohë lojtar i Juventus, duke pësuar dëme për mbi gjysmë milioni euro.
Hajdutë në shtëpinë e Alisha Lehmann
Keqbërësit kanë goditur sërish në shtëpinë e zviceranes: ata kanë përfituar nga mungesa e saj për t’u futur brenda, një episod i denoncuar tek autoritetet lokale dhe i dëshmuar edhe në Instagram. Futbollistja ka treguar një video të dhomës së saj të gjumit të çrregulluar nga hajdutët që po kërkonin objekte të çmuara për t’i vjedhur. Ajo është përpjekur ta marrë me ironi situatën me 16 milionë ndjekësit e saj: “Herën tjetër që hyni në shtëpinë time, ju lutem pastroni sepse kam një çrregullim obsesiv kompulsiv”.
Nuk është hera e parë që Lehmann bëhet viktimë e një vjedhjeje me thyerje, një situatë e pakëndshme që ka qenë e detyruar ta përballojë edhe një vit më parë në vilën që ndante me Douglas Luiz. Të dy luanin për Juventusin dhe shtëpia e tyre në Torino u sulmua nga hajdutët që morën një plaçkë të jashtëzakonshme me vlerë gjysmë milioni euro mes orëve luksoze dhe bizhuterive të çmuara që i përkisnin futbollistes.
Transferimi te Como
Lehmann e la Juventusin verën e kaluar për t’u transferuar te Como Women dhe për të provuar të ndreqë karrierën e saj që te bardhezinjtë kishte marrë një kthesë të keqe. Deri këtu ka luajtur 5 ndeshje dhe po gjen më shumë vazhdimësi në krahasim me të kaluarën në një skuadër që lufton seriozisht për të fituar titullin në Serie A femërore. Për momentin megjithatë nuk ka shënuar ende dhe as ka dhënë asist me fanellën e skuadrës së saj të re.