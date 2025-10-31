Grabitet muzeu në Kaliforni, vidhen më shumë se 1000 thesare të pasurisë shtetërore

Këmbanat e alarmit kanë rënë në Kaliforni, pas një grabitjeje masive gjatë së cilës u vodhën më shumë se 1.000 thesare të shtetit.
Bëhet fjalë për një koleksion emblematik, i cili përfshin bizhuteri, kanistra të popullit amerikan të origjinës dhe objekte të përditshme si trofe sportive që tregojnë historinë e “Shtetit të Artë”.
Grabitja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 15 tetorit në një depo ku ruheshin këto objekte të çmuara, jashtë Muzeut të Oakland-it.
“Nuk janë thjesht humbje për muzeun,” tha drejtuesja e muzeut, Lori Fogarti, të enjten (30/10). “Janë humbje për publikun, për komunitetin tonë, dhe shpresojmë që komuniteti ynë mund të na ndihmojë t’i kthejmë ato.”
Ajo tha se hetimi për gjetjen e objekteve po bëhet publik sepse ato mund të shfaqen në tregje të jashtme, dyqane antikash ose te huadhënësit.
Grabitja nuk ishte e planifikuar – vjedhësit e shfrytëzuan mundësinë. “Mendojmë se hajdutët gjetën një mënyrë për të hyrë në ndërtesë dhe kapën gjithçka mundën të gjenin lehtësisht, e morën dhe dolën shpejt nga ndërtesa,” shtoi ajo.
Përveç objekteve të tjera, u vodhën varëse të artistës dhe metalurgistes së njohur Florence Resnikoff, një çift dhëmbësh të kalmarëve të detit dhe kanistra të popullit amerikan të origjinës.
Megjithatë, shumë prej këtyre ishin objekte historike nga shekulli i 20-të, si shenjëza të ekspeditave dhe çmime sportive. Misioni i Muzeut të Oakland-it është të regjistrojë artin, historinë dhe mjedisin natyror të Kalifornisë, dhe koleksioni i tij përfshin vepra arti nga fundi i shekullit të 18-të deri në ditët e sotme, si dhe objekte, fotografi, mostra natyrore dhe regjistrime.