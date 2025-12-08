Golden Globe 2026: Lista e nominimeve

Filmi “One Battle After Another” kryeson listën e nominimeve për Golden Globe 2026, pasi Akademia i shpalli ato herët këtë të hënë.

Projekti i regjisorit Paul Thomas Anderson dominon garën me plot nëntë nominime, duke përfshirë kategoritë më prestigjioze: Filmi më i Mirë, Regjisori më i Mirë dhe Skenari më i Mirë.

Pas tij vijnë Sentimental Value me tetë nominime, Sinners me shtatë, Hamnet me gjashtë, ndërsa Frankenstein dhe Wicked: For Good siguruan nga pesë secili.

Në kategoritë televizive, The White Lotus prin me gjashtë nominime, e ndjekur nga Adolescence me pesë. Only Murders in the Building dhe Severance siguruan nga katër nominime.

Nominimet u shpallën nga Marlon Wayans dhe Skye P. Marshall në 28 kategori që përfshijnë film, televizion dhe—për herë të parë—edhe podkaste.

Ky edicion do të sjellë gjithashtu çmime të veçanta: Helen Mirren do të nderohet me çmimin Cecil B. DeMille, ndërsa Sarah Jessica Parker me çmimin Carol Burnett. Të dyja aktoret do të nderohen gjatë speciales Golden Eve më 8 janar në CBS dhe Paramount+.

Ceremonia e Golden Globe 2026, e prezantuar nga Nikki Glaser, do të transmetohet live më 11 janar në CBS dhe Paramount+

Lista e nominimeve të Golden Globes 2026

FILMA

Filmi më i mirë – Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Filmi më i mirë – Muzikal / Komedi

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Film i animuar më i mirë

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

Film më i mirë në gjuhë të huaj

It Was Just An Accident (Franca)

No Other Choice (Korea e Jugut)

The Secret Agent (Brazil)

Sentimental Value (Norvegji)

Sirāt (Spanjë)

The Voice of Hind Rajab (Tunizi)

Aktorë – Film

Aktor më i mirë – Dramë

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Aktor më i mirë – Muzikal/Komedi

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung-Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Aktore – Film

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Aktore – Muzikal/Komedi

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Aktorë dhe aktore në rolet dytësore – Film

Aktorë dytësorë: Benicio del Toro (One Battle After Another), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (One Battle After Another), Adam Sandler (Jay Kelly), Stellan Skarsgård (Sentimental Value).

Aktore dytësore: Emily Blunt (The Smashing Machine), Elle Fanning (Sentimental Value), Ariana Grande (Wicked: For Good), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Weapons), Teyana Taylor (One Battle After Another)

Regjisorë më të mirë

Regjisorë: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (It Was Just An Accident), Joachim Trier (Sentimental Value), Chloé Zhao (Hamnet)

Filma të nominuar për sukses kinematografik dhe komercial / arritje box-office

Përfshihen filma si Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good, Zootopia 2.

SERIALE

Seritë më të nominuara