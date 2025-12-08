Golden Globe 2026: Lista e nominimeve

Filmi “One Battle After Another” kryeson listën e nominimeve për Golden Globe 2026, pasi Akademia i shpalli ato herët këtë të hënë.
Projekti i regjisorit Paul Thomas Anderson dominon garën me plot nëntë nominime, duke përfshirë kategoritë më prestigjioze: Filmi më i Mirë, Regjisori më i Mirë dhe Skenari më i Mirë.
Pas tij vijnë Sentimental Value me tetë nominime, Sinners me shtatë, Hamnet me gjashtë, ndërsa Frankenstein dhe Wicked: For Good siguruan nga pesë secili.
Në kategoritë televizive, The White Lotus prin me gjashtë nominime, e ndjekur nga Adolescence me pesë. Only Murders in the Building dhe Severance siguruan nga katër nominime.
Nominimet u shpallën nga Marlon Wayans dhe Skye P. Marshall në 28 kategori që përfshijnë film, televizion dhe—për herë të parë—edhe podkaste.
Ky edicion do të sjellë gjithashtu çmime të veçanta: Helen Mirren do të nderohet me çmimin Cecil B. DeMille, ndërsa Sarah Jessica Parker me çmimin Carol Burnett. Të dyja aktoret do të nderohen gjatë speciales Golden Eve më 8 janar në CBS dhe Paramount+.
Ceremonia e Golden Globe 2026, e prezantuar nga Nikki Glaser, do të transmetohet live më 11 janar në CBS dhe Paramount+
Lista e nominimeve të Golden Globes 2026
FILMA
Filmi më i mirë – Drama
-
Frankenstein
-
Hamnet
-
It Was Just An Accident
-
The Secret Agent
-
Sentimental Value
-
Sinners
Filmi më i mirë – Muzikal / Komedi
-
Blue Moon
-
Bugonia
-
Marty Supreme
-
No Other Choice
-
Nouvelle Vague
-
One Battle After Another
Film i animuar më i mirë
-
Arco
-
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
-
Elio
-
KPop Demon Hunters
-
Little Amélie or The Character of Rain
-
Zootopia 2
Film më i mirë në gjuhë të huaj
-
It Was Just An Accident (Franca)
-
No Other Choice (Korea e Jugut)
-
The Secret Agent (Brazil)
-
Sentimental Value (Norvegji)
-
Sirāt (Spanjë)
-
The Voice of Hind Rajab (Tunizi)
Aktorë – Film
Aktor më i mirë – Dramë
-
Joel Edgerton – Train Dreams
-
Oscar Isaac – Frankenstein
-
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
-
Michael B. Jordan – Sinners
-
Wagner Moura – The Secret Agent
-
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Aktor më i mirë – Muzikal/Komedi
-
Timothée Chalamet – Marty Supreme
-
George Clooney – Jay Kelly
-
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
-
Ethan Hawke – Blue Moon
-
Lee Byung-Hun – No Other Choice
-
Jesse Plemons – Bugonia
Aktore – Film
-
Jessie Buckley – Hamnet
-
Jennifer Lawrence – Die My Love
-
Renate Reinsve – Sentimental Value
-
Julia Roberts – After the Hunt
-
Tessa Thompson – Hedda
-
Eva Victor – Sorry, Baby
Aktore – Muzikal/Komedi
-
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
-
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
-
Kate Hudson – Song Sung Blue
-
Chase Infiniti – One Battle After Another
-
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
-
Emma Stone – Bugonia
Aktorë dhe aktore në rolet dytësore – Film
-
Aktorë dytësorë: Benicio del Toro (One Battle After Another), Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Sean Penn (One Battle After Another), Adam Sandler (Jay Kelly), Stellan Skarsgård (Sentimental Value).
-
Aktore dytësore: Emily Blunt (The Smashing Machine), Elle Fanning (Sentimental Value), Ariana Grande (Wicked: For Good), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Weapons), Teyana Taylor (One Battle After Another)
Regjisorë më të mirë
-
Regjisorë: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (It Was Just An Accident), Joachim Trier (Sentimental Value), Chloé Zhao (Hamnet)
Filma të nominuar për sukses kinematografik dhe komercial / arritje box-office
Përfshihen filma si Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Sinners, Weapons, Wicked: For Good, Zootopia 2.
SERIALE
Seritë më të nominuara
-
The White Lotus – në krye me 6 nominime
-
Adolescence – 5 nominime
-
Only Murders in the Building – 4 nominime
-
Severance – 4 nominime