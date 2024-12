Goditje e madhe e Juventus, 2-0 ndaj City: Barça ia del në Dortmund, fiton edhe Milan

Raundi i gjashtë i Champions League ka sjellë rezultate të rëndësishme, ku spikat triumfi i Juventus ndaj Manchester City dhe ai në Dortmund i Barcelonës. Blaugranat mbajnë kështu hapin me Liverpool dhe vendosin të vetëm në vendin e dytë me 15 pikë. Ekipi i Hans-Dieter Flick mposhti Borussia Dortmundin 2-3 në transfertë, falë një goli nga Raphina dhe një dygolëshi nga Ferran Torres, që iu përgjigjen ndaj dy golave të Guissary. Fitore edhe për Arsenal e Milan, ndërsa Stuttgart e ekzagjeroi me pesë gola ndaj Young Boys.

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-0

Goditje e madhe e Juventus në Champions League. Në raundin e gjashtë të fazës së grupeve, ekipi i teknikut Thiago Motta mposhti 2-0 Manchester City dhe u ngjit në 11 pikë, duke u renditur në vendin e 14-të në klasifikim dhe duke siguruar një mundësi të fortë për kalimin në playoff. Në pjesën e parë pati shumë ekuilibër dhe pak mundësi: nga njëra anë, një goditje e Yildiz fshikulloi shtyllën për Juventus, ndërsa nga ana tjetër, Di Gregorio shpëtoi portën nga kërcënimi Haaland. Në pjesën e dytë erdhën për Juventus edhe golat që vendosën rezultatin: Vlahovic (53′) hapi ndeshjen me një gol me kokë, dhe më pas McKennie (75′) dyfishoi, duke e mbyllur ndeshjen me një goditje të bukur fluturimthi pas një krosimi të Weah. Dy amerikanët sapo ishin futur në fushën e lojës dhe mbyllën shpresat e Guardiolës për të marrë rezultat në Torino.

ATLETICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA 3-1

Atletico Madrid nuk pati asnjë problem në Metropolitano, duke e vënë nën presion Slovan Bratislavan që nga fillimi. Presioni dha frytet e tij në minutën e 16′, kur Julian Alvarez kaloi përpara Colchoneros me një goditje të mrekullueshme në cepin e portës. Argjentinasi gjeti kështu golin e tij të katërt në pesë ndeshje, duke mbajtur një mesatare të pabesueshme në këtë Champions. Sllovakët provuan të përgjigjen me Barseghyan, por u ndal nga traversa. Atletico përfitoi të shkonte në 2-0 në minutën e 42′, falë një goditjeje me kokë nga Griezmann.

Rezultati ndryshoi përsëri në fillimin e pjesës së dytë, kur arbitri akordoi penallti për një faull të Lenglet ndaj Strelec: ish-lojtari i Spezias nuk gaboi nga pika e bardhë, duke ngushtuar diferencën në 2-1 në minutën e 51′. Ndeshjen e mbylli Griezmann pesë minuta më vonë: dygolësh për Le Petit Diable, në një formë të shkëlqyer. Atletico Madrid arrin kështu në 12 pikë dhe rregullon ndjeshëm klasifikimin e tij, falë tre fitoreve radhazi. Slovan Bratislava mbetet pa pikë dhe i thotë lamtumirë Europës.

LILLE-STURM GRAZ 3-2

Në Stade Pierre-Mauroy Lille rrezikoi, por në fund mori fitoren. Francezët e nisën më mirë ndeshjen dhe humbi mundësinë për të kaluar në avantazh në minutën e 30′ me Jonathan David. Sidoqoftë, goli erdhi në minutën e 38′ me Sahraouin: një goditje të mrekullueshme diagonale me të majtën. Emocionet vazhduan në minutat e shtesës së pjesës së parë, kur të dy ekipet shënuan: Bakker dyfishoi rezultatin për Lille në minutën e 47′, ndërsa Kiteishvili shkurtoi diferencën për Sturm Graz në minutën e 49′. Në fillim të pjesës së dytë, skuadra austriake barazoi me Biereth, ndërsa fitoren për Lille e siguroi Haraldsson në minutën e 81′, vetëm disa sekonda pas hyrjes në fushë. Francezët arritën në 13 pikë dhe ëndërrojnë tani një vend në top-8. Nga ana tjetër, eliminimi është gjithnjë e më i afërt për Sturm Graz, që mbetet me 3 pikë.

MILAN-CRVENA ZVEZDA 2-1

Milan mposht 2-1 Crvena Zvezda në raundin e gjashtë të fazës së grupit të Champions League, duke arritur fitoren e katërt radhazi dhe duke u ngjitur në 12 pikë. Në San Siro, pas një goditjeje në traversë nga i riu Maksimovic për miqtë, Djalli humbi fillimisht Loftus-Cheek dhe më pas Morata për shkak të dëmtimeve, por arritën ta hapin ndeshjen në minutën e 42′ me një gol të shkëlqyer nga Leao, i asistuar nga Fofana. Në pjesën e dytë, Milan u ndesh me reagimin e serbëve, duke pësuar golin e barazimit nga ish-lojtari i Torinos, Radonjic, në minutën e 67′. Kuqezinjtë gjetën golin e fitores me Abraham tre minuta përpara përfundimit, pas një goditjeje në traversë nga Camarda.

BOLOGNA-BENFICA 0-0

Një tjetër barazim për Bologna në Champions League: skuadra e kuqebluve del me një rezultat 0-0 nga stadiumi da Luz në Lisbonë kundër Benfica dhe ngjitet në kuotën e dy pikëve në klasifikim. Luzitanët shënuan një gol me Pavlidis, por ai u anulua për pozicion jashtë loje pas dy minutash, dhe më pas u ndeshën me një Skorupski fenomenal, që ishte vendimtar veçanërisht në pjesën e dytë, duke ndaluar sërish grekun. Emiljanët qëndrojnë në vendin e tridhjetë e tretë, – 6 pikë nga zona e play-off, por ende me shpresë.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 2-3

Në një ndeshje të paharrueshme në Westfalenstadion, Robert Lewandowski u rikthye në “shtëpinë” e tij të dikurshme, por ishte Ferran Torres ai që shkëlqeu për Barcelonën. Pasi pjesa e parë përfundoi pa gola, Raphinha zhbllokoi rezultatin në minutën e 53-të për katalanasit. Borussia barazoi me një penallti të realizuar nga Guirassy në minutën e 60-të. Ndërhyrja taktike e Xavi Hernandez, duke zëvendësuar Lewandowskin me Ferran Torres, rezultoi vendimtare. Torres realizoi dy gola (75’ dhe 85’), duke i dhënë Barcelonës tre pikë të rëndësishme. Borussia, me dy gola të Guirassy, luftoi deri në fund, por mbeti me 12 pikë dhe jashtë zonës së sigurt për fazën tjetër. Barcelona shkon në 15 pikë dhe mbetet pranë Liverpoolit, që kryeson grupin.

ARSENAL-MONACO 3-0

Arsenali dominoi në Emirates ndaj Monakos, duke marrë një fitore të pastër 3-0. Saka ishte protagonist, duke shënuar dy gola (34’, 78’) dhe duke treguar klas në fazën ofensive. Havertz vulosi rezultatin me një gol në minutën e 88-të. Monaco nuk arriti të reagonte, edhe pse Minamino dhe Embolo provuan të rrezikojnë portën e “Topçinjve”. Arsenali shkon në 13 pikë dhe merr vendin e tretë në grup, ndërsa Monako mbetet në zonën e play-off-it me 10 pikë.

FEYENOORD-SPARTA PRAGA 4-2

Në De Kuip, Feyenoordi tregoi edhe një herë forcën e tij ofensive, duke fituar 4-2 ndaj Sparta Pragës. Trauner, Paixao dhe Hadj Moussa e mbyllën pjesën e parë me epërsi 3-1. Në pjesën e dytë, Gimenez shënoi golin e katërt për holandezët, duke vulosur praktikisht fitoren. Sparta gjeti një gol të vonë nga autogoli i Beelen, por mbeti jashtë zonës së play-off-it me vetëm 4 pikë. Feyenoordi shkon në 10 pikë dhe ngjitet në klasifikim.

STUTTGART-YOUNG BOYS 5-1

Stuttgart shkatërroi Young Boys me një fitore bindëse 5-1. Pas një fillimi të mirë nga zviceranët me golin e Lakomy (6’), gjermanët përmbysën gjithçka. Stiller, Millot, Fuhrich, Vagnoman dhe Keitel ishin autorët e golave për Stuttgartin. Me këtë fitore, Stuttgart ngjitet në 7 pikë, vetëm një pikë larg Dinamos së Zagrebit për një vend në play-off. Ndërkohë, Young Boys eliminohet pa asnjë pikë në grup.