Goditen 3 organizata kriminale të përfshirë në trafikun e drogës, mes tyre edhe një shqiptαre

Një aksion i gjerë kundër drogës është zhvilluar nga policia italiane në Monza, Brianza, Milano, Varese, Pavia, Lodi, Lecco, Bergamo, Caserta, Campobasso, Genoa, Piacenza dhe Vicenza, në përfundim të hetimeve paraprake ndaj 121 personave. Karabinierët, të mbështetur nga forca të tjera policore, çmontuan aktivitetet e tre grupeve të dyshuara kriminale të krijuara në zonën jugperëndimore të provincës së Milanos.

Operacioni, rezultat i një aktiviteti të kujdesshëm hetimor të kryer nga Njësia Hetimore në periudhën dhjetor 2017 – prill 2020, zbuloi një rrjet kompleks të trafikut të drogës, ku përfshiheshin tre shoqata kriminale me origjinë italiane, shqiptare dhe marokene. Këto grupe, me selitë e tyre kryesore në Rozzano (MI) dhe bashkitë përreth, por me shtrirje në provinca të ndryshme të Italisë veriore, merreshin jo vetëm me drogën, por edhe me një sërë krimesh, duke përfshirë armëmbajtje pa leje, zhvatje etj.

Hetimet, të bazuara në teknika të sofistikuara hetimore, treguan një skenar alarmues konfliktesh mes organizatave, të cilat konkurronin dhunshëm për kontrollin e zonave të trafikut të drogës. Përdorimi i armëve për të imponuar autoritet dhe për të kërkuar pagesa mbrapsht u zbulua se ishte një praktikë e zakonshme, me anëtarë të organizatave të tjera që rrëmbeheshin në rast të mospagesës.

Operacioni pati një rezultat të dukshëm duke çuar në arrestimin e 33 personave në flagrancë dhe sekuestrimin e 28.5 kg drogë përfshirë heroinë, kokainë, hashash dhe marihuanë si dhe 7 kg lëndë prerëse. Policia ka sekuestruar edhe 2 pistoleta, 147 gëzhoja të poseduara pa leje dhe një shumë prej 196.295 euro para cash.

Hetimet u fokusuan në një banesë që përdorej si magazinë droge dhe bazë logjistike për një nga organizatat kriminale. Operacioni i dha një goditje të rëndë zemrës së krimit të organizuar, duke demonstruar suksesin e punës së gjatë dhe të përpiktë hetimore.

Komanda Provinciale e Karabinierëve të Milanos dhe Drejtoria Anti-Mafia e Qarkut kanë theksuar rëndësinë e këtij operacioni në luftën kundër përhapjes së krimit të organizuar në strukturën shoqërore.