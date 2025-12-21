Go Ahead Eagles zbulon një boshllëk rregullor e bën 8 zëvendësime në një ndeshje

Go Ahead Eagles kanë shkruar një faqe kurioze në historinë e tyre, duke arritur të kryejnë plot tetë zëvendësime të ligjshme në një ndeshje të Kupës KNVB kundër Roda JC. Sfida, e përfunduar 1-1 dhe e vendosur me penallti në transfertë, u ka lejuar holandezëve të kalojnë turin tjetër, duke shtuar një tjetër episod të paharrueshëm në një sezon tashmë të pasur me kënaqësi, me skuadrën protagoniste edhe në Europa League pas triumfit në Kupën e Holandës sezonin e kaluar.
Pas avantazhit fillestar të firmosur nga Kenzo Goudmijn, Roda JC barazoi me Jay Kruiver, duke e çuar ndeshjen në kohë shtesë dhe më pas te penalltitë. Veçantia e takimit ishte numri i jashtëzakonshëm i zëvendësimeve.
Tradicionalisht skuadrat mund të bënin tre zëvendësime, të rritura në pesë gjatë emergjencës COVID dhe të futur në mënyrë të përhershme nga IFAB në vitin 2022.
Rekordi i Go Ahead Eagles: tetë zëvendësime në një ndeshje të vetme
Eagles shfrytëzuan pesë zëvendësimet e rregullta dhe shtuan edhe tre të tjera falë një sërë përjashtimesh: të ashtuquajturit “zëvendësim i bardhë” për traumat kraniale, një zëvendësim shtesë i lejuar nga rregulloret e kupave dhe zëvendësimet në kohën shtesë.
Jakob Breum u zëvendësua në pjesën e parë për shkak të një dëmtimi. Në pjesën e dytë, skuadra kreu dy zëvendësime të dyfishta në minutën e 76-të dhe të 85-të, ndërsa në shtesë Boel hodhi në fushë Oskar Pettersson, Xander Blomme dhe Julius Dirksen, duke zëvendësuar Sivertsen, Adelgaard dhe Dean James.
Trajneri shpjegoi se si funksionon rregulli i zëvendësimit të bardhë: nëse një lojtar pëson një traumë kraniale dhe zëvendësohet, edhe skuadra kundërshtare mund të përfitojë nga një zëvendësim shtesë, një mekanizëm pak i njohur që mund të bëhet strategjik në disa ndeshje.
Ky episod tregon se si rregullore pak të njohura mund të gjenerojnë situata unike dhe të krijojnë avantazhe taktike. Go Ahead Eagles do të rikthehen në fushë të dielën në De Adelaarshorst për të pritur Groningenin, gati të shfrytëzojnë sërish përvojën dhe zgjuarsinë e tyre rregullore.