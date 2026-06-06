Gjyshi Gordon, rekordet, 449 klube, 71 vende… gjithçka që nuk dini për Botërorin 2026

Janë plot 289 lojtarë që zbresin në fushë për një kombëtare të ndryshme nga ajo e vendit ku kanë lindur. Kjo shifër përfaqëson 23.2% të totalit të futbollistëve të grumbulluar. Katër vite më parë në Katar përqindja ishte 16.5%, ndërsa në vitin 2002 ishte 8.6%. Globalizimi po ecën me shpejtësi të madhe.
Mes 289 lojtarëve bien në sy 75 francezë, pothuajse sa tre kombëtare të tjera përveç asaj të Francës. Ka edhe tre “italianë”: bijtë e artit Marcus Thuram dhe Giuliano Simeone, si dhe australiani Alessandro Circati.
Debutim për 4 kombëtare
Përqindja e lojtarëve të grumbulluar që kanë marrë pjesë më parë në një Botëror është 28.6%, ose 357 nga 1248. Kujtojmë se kombëtaret debutuese janë katër: Uzbekistani, Jordania, Kepi i Gjelbër dhe Curaçao, ndërsa numri i futbollistëve debutues arrin në 891. Portieri meksikan Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi vendosin rekordin e ri të pjesëmarrjeve në Botëror: 6.
Një humnerë moshe
Mes lojtarit më të ri dhe më të vjetër ka mbi 25 vite diferencë. Në dy skajet qëndrojnë skocezi Craig Gordon, 43 vjeç, portier rezervë i Hearts, i lindur më 31 dhjetor 1982 dhe debutues me kombëtaren në vitin 2004, dhe mesfushori meksikan Gilberto Mora, i lindur më 14 tetor 2008 dhe që numëron tashmë 7 paraqitje me kombëtaren. Në mënyrë interesante, lojtarët nën 20 vjeç janë vetëm 22, ndërsa ata mbi 40 vjeç janë 7.
Klubet më të përfaqësuara
Renditja e klubeve më të përfaqësuara pasqyron elitën e Champions League: në krye është Manchester City me 19 lojtarë, më pas Bayern Munich me 18, Arsenal dhe Paris Saint-Germain me 16, Barcelona me 15. Më pas vijnë Atletico Madrid, Manchester United, Crystal Palace dhe Al Hilal me 12 lojtarë secili.
Lojtarë nga 71 vende të ndryshme
Futbollistët vijnë nga 449 klube të 71 vendeve të ndryshme dhe nga të gjitha konfederatat: 14 nga Azia, 6 nga Afrika, 7 nga Concacaf, 8 nga Conmebol, 1 nga Oqeania dhe 35 nga vendet e UEFA-s. Bie në sy rasti i Cosmos Koblenz, skuadër e kategorisë së pestë gjermane, e përfaqësuar në Botëror nga portieri i Haitit, Josué Duverger.
Uruguai krejtësisht “i huaj”
Një tjetër kontrast i madh lidhet me lojtarët që aktivizohen në kampionatin vendas apo jashtë tij. Nga njëra anë janë Qatar dhe Saudi Arabia, që kanë 25 lojtarë nga 26 të grumbulluar që luajnë në kampionatet vendase. Nga ana tjetër janë Cape Verde, Democratic Republic of the Congo, Ivory Coast, Curaçao, Senegal dhe Uruguay, të cilat kanë grumbulluar vetëm lojtarë që luajnë jashtë vendit.
Gjashtë trajnerë argjentinas
Mes trajnerëve ka 6 argjentinas: përveç trajnerit të Argjentinës, Lionel Scaloni, janë edhe Gustavo Alfaro (Paraguai), Mauricio Pochettino (SHBA), Sebastian Beccacece (Ekuadori), Marcelo Bielsa (Uruguai) dhe Nestor Lorenzo (Kolumbia). Portugezi Carlos Queiroz do të marrë pjesë në Botërorin e pestë radhazi: këtë herë me Ganën, pas eksperiencave me Portugalinë në 2010 dhe Iranin në 2014, 2018 dhe 2022.
Dominimi i Premier League
Kampionati me më shumë lojtarë të grumbulluar është natyrisht Premier League, me plot 165 futbollistë, ose 13.2% të totalit. Më pas vijnë La Liga me 87, Bundesliga me 81, Serie A me 66 dhe Ligue 1 me 57.
Blloku i Barcelonës te Spanja
Dikur flitej për “blloqe”, pra klube që furnizonin kombëtaret me një numër të madh lojtarësh. Në këtë Botëror, Slavia Prague jep 10 lojtarë për Republikën Çeke, Barcelona 8 për Spanjën (do të ishin 9 pa dëmtimin e Fermín), ndërsa Al Ahly jep 8 për Egjiptin. Bayern i Kompany ka 7 lojtarë te Gjermania, ndërsa interesant është rasti i Atletico Madrid, me 6 argjentinas të grumbulluar. Kujtojmë se për herë të parë në historinë e futbollit spanjoll, Real Madrid nuk ka asnjë lojtar në Botëror me kombëtaren e Spanjës.