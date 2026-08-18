Gjyqi për vrasjen e Tupac: Dëshmitari thotë se natën e të shtënave ishte kaos total

NË FILLIM të gjyqit për vrasjen e Tupac Shakur, prokuroria e përshkroi ish-liderin e bandës Duane “Keffe D” Davis si personin që organizoi sulmin në të cilin reperi u vra për hakmarrje.
Dëshmitarët rindërtuan para një jurie në Las Vegas natën e vdekjes së Shakur tridhjetë vjet më parë, në një kohë kur bandat dominonin skenën e hip-hopit dhe mosbesimi i thellë ndaj policisë e bëri të pamundur hetimin. Si rezultat, çështja mbeti e pazgjidhur për dekada, shkruan BBC.
Davis, 63 vjeç, akuzohet për vrasje. Prokurorët nuk thonë se ai e ka tërhequr këmbëzën, por përkundrazi se ai e ka orkestruar sulmin. Davis është deklaruar i pafajshëm.
Në deklaratën e tyre hapëse, prokuroria e përshkroi Davisin si kreun e grupit që kreu të shtënat. Ata cituan kujtimet e tij, në të cilat ai e përshkroi natën e vrasjes në detaje, si provë kyçe. “Për të qenë të qartë, Duane Davis nuk e tërhoqi këmbëzën. Por ai e planifikoi të shtënat për t’u hakmarrë për rrahjen e nipit të tij”, i tha jurisë zëvendësprokurori i qarkut Binu Palal. “Dhe këtë, çuditërisht, do ta dëgjoni nga vetë Duane Davis.”
Kanë kaluar 30 vjet.
Avokatët e Davis e kanë hedhur poshtë historinë si “trillim” dhe thonë se çështja bazohet në dekada hetimesh të gabuara. Vetë Davis është distancuar nga kujtimet, duke shpjeguar se nuk e shkroi të gjithë librin dhe se pjesë të tij ishin të sajuara për t’u shitur. Mbrojtja e tij ngre pyetjen se pse askush nuk është arrestuar për gati tre dekada. “Çfarë faktesh kanë ata pas 30 vitesh?” pyeti avokati Michael Sanft.
Dëshmitari i parë i prokurorisë ishte Garry Dale, një oficer policie që ishte në detyrë në shtator të vitit 1996. Ai përshkroi udhëtimin në një ambulancë me një Shakur të plagosur, i cili refuzoi të thoshte se kush e qëlloi. Sipas dëshmisë, reperi tha vetëm: “Do ta zgjidhim vetë”.
Çështja bazohet në një grindje midis reperëve të Bregut Lindor dhe Perëndimor dhe luftërave të bandave Bloods dhe Crips. Policia ka pohuar prej kohësh se hetimi është penguar nga mungesa e bashkëpunimit, ndërsa anëtarët e rrethit të reperit kanë akuzuar autoritetet se i kanë trajtuar ata si të dyshuar dhe kanë injoruar pista të rëndësishme. Prokurorët kanë shpjeguar se në botën e bandave, “heshtja do të thotë mbijetesë” dhe kjo është arsyeja pse nuk janë ngritur aktakuza. Megjithatë, ata kanë theksuar se Davis është “i vetmi person” që nuk ka heshtur dhe kanë kujtuar deklaratat e tij të shumta në lidhje me çështjen midis viteve 1998 dhe 2003.