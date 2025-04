Gjykata turke refuzon apelin për lirimin e kryebashkiakut Ekrem Imamoglu

Zyrtarët gjyqësorë në Turqi refuzuan të hënën një apel që kërkon lirimin e kryetarit të bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, nga burgu në pritje të rezultatit të gjyqit të tij për korrupsion.

Mediat turke bëjnë të ditur se Gjykata e Shkallës së Parë Penale të Stambollit vendosi të refuzojë ankesat e bëra nga avokatët e Imamoglu, duke vendosur që paraburgimi i tij të vazhdojë.

Avokatët që përfaqësonin kryebashkiakun kishin argumentuar se hetimi ndaj Imamoglu ishte kryer në kundërshtim me normat ligjore. Ata pritet të rinovojnë kërkesën e apelit.

Gjykata refuzoi gjithashtu kërkesat e apelit për Murat Ongun – kryetar i një kompanie mediatike të lidhur me bashkinë e Stambollit dhe ndihmës i ngushtë i Imamoglu – dhe të dyshuar të tjerë që u arrestuan me akuza korrupsioni së bashku me kryebashkiakun.

Imamoglu, një figurë e shquar e opozitës dhe një sfidues kryesor i qeverisjes prej më shumë se dy dekadash të presidentit Recep Tayyip Erdogan, u arrestua më 19 mars dhe u burgos zyrtarisht me akuza për korrupsion dhe terrorizëm katër ditë më vonë. Kjo shkaktoi protestat më të mëdha në Turqi në më shumë se një dekadë, me rreth 2,000 njerëz të arrestuar për pjesëmarrje.

Arrestimi i Imamoglu konsiderohet gjerësisht si i motivuar politikisht përpara zgjedhjeve presidenciale, të cilat aktualisht janë caktuar për në vitin 2028, por mund të ndodhin më herët.

Qeveria turke ka pohuar se gjyqësori funksionon në mënyrë të pavarur dhe pa ndërhyrje politike.