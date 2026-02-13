Gjykata liron 7 të miturit e arrestuar në protestën e 10 shkurtit

Gjykata e Tiranës liroi sot 7 të miturit e arrestuar dhe proceduar gjatë protestës së 10 shkurtit të opozitës, para Kryeministrisë dhe Parlamentit.

Pas një seance që ka zgjatur dhe me dyer të mbyllura, është vendosur nga gjyqtari Gentjan Jahjolli, masa “detyrim paraqitjeje” për të dyshuarit.

Sipas vendimit të Gjykatës së Tiranës, pasi dëgjoi edhe palët në proces, prokurorinë dhe avokatët, u vendos që të miturit të paraqiten në organin e akuzës një herë në muaj.

Të akuzuarit janë:

Rei Bogdani

-Sindrit Peka

-Joel Korbi

-Kreshnik Kastrati

-Zeni Guraj

-Daniel Zeka

-Oresti Halilaj

Të pranishëm gjatë seancës ishin edhe deputetë të opozitës, mes tyre Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka.

Ata i kanë cilësuar të paligjshme arrestimet e Policisë, duke akuzuar uniformat blu për dhunë barbare.

gjykata tirane protesta masat

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top