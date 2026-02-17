Gjykata Kushtetuese tregon se kur do ta zbardhë vendimin për pezullimin e Ballukut

Gjykata Kushtetuese ka njoftuar se po punon për përgatitjen e zbardhjes së vendimit për çështjen e pezullimit të Belinda Ballukut nga posti i zv.kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjitikës.

Gjatë seancës së sotme ku u shqyrtua ankimimi për pagat e gjyqtarëve, Kushtetuesja njoftoi gjithashtu se po punon për ta përgatitur vendimin e zbardhur për çështjen ‘Balluku’ para afatit 30 ditor.

Kujtojmë se Gjykata Kushtetuese me një votim 4 me 4 nga gjyqtarët rrëzoi ankimimin e kryeministrit Edi Rama, i cili kërkonte rrëzimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme për pezullimin e Ballukut.

Kjo bëri që pezullimi i Belinda Ballukut nga detyra të mbetej në fuqi. Më pas kryeministri Edi Rama duke e cilësuar këtë si një precedent të rrezikshëm, njoftoi ndërhyrjen në legjislacion, në mënyrë që anëtarët e kabinetit qeveritar të mos pezullohen më me vendime gjykatash.

