Gjykata Kushtetuese deklaron mbarimin e mandatit të Sonila Bejtjas

Gjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesën e paraqitur nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, për deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtares Sonila Bejtja. Vendimi është marrë në mbledhjen e datës 24 tetor 2025.
Në dispozitivin e vendimit, Gjykata ka deklaruar se mandati i gjyqtares Sonila Bejtja ka përfunduar më 25 prill 2025. Po ashtu, institucioni ka urdhëruar njoftimin e Presidentit të Republikës si organi i emërtesës, si dhe njoftimin e Kuvendit të Shqipërisë.
Ky vendim hap rrugën për plotësimin e një vendi vakant në përbërjen e Gjykatës Kushtetuese, për të cilin procedurat pritet të ndiqen nga Presidenti i Republikës, i cili do të hapë garën për zëvendësimin e Bejtjas.
Një javë më parë, më 16 tetor Kushtetuesja i dha të drejtë Begajt që mandati i gjyqtares Sonila Bejtja kishte mbaruar dhe tani njoftohet për vakancën institucioni i presidencës dhe Kuvendi.