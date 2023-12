Gjykata Europiane e Drejtësisë ndryshon botën e futbollit, fiton Super League: “Abuzim pushteti”

Erdhi dita e gjykimit dhe ishte një tërmet. Gjykata Europiane e Drejtësisë së Bashkimit Europian, në fakt ka vendosur në favor të Super League. Shoqëria e kishte apeluar monopolin nga UEFA dhe FIFA dhe tani ka marrë të drejtën e ankimimit të saj. Sipas Gjykatës Europiane të Drejtësisë, në fakt, ka një abuzim me pushtetin dominues nga dy organet më të larta të futbollit kontinental dhe botëror, të cilat ushtrojnë monopol. Optimizmi i një dite më parë nga ana e A22, kompania që synon të zhvillojë projektin për turneun e ri, u justifikua nga vendimi.

VENDIMI

Sipas Gjykatës së BE-së, rregullat që kërkojnë autorizimin paraprak të UEFA-s dhe FIFA-s për krijimin e çdo projekti për një kompeticion të ri janë “të paligjshme”. Ashtu siç janë edhe parashikimet e sanksioneve për skuadrat dhe lojtarët që do të merrnin pjesë në to. Në mënyrë të ngjashme, rregullat që i japin FIFA-s dhe UEFA-s kontroll ekskluziv mbi shfrytëzimin komercial të të drejtave të lidhura me këto gara rrezikojnë të kufizojnë konkurrencën. Kjo duke pasur parasysh rëndësinë e këtyre garave për mediat, konsumatorët dhe shikuesit e BE-së.

Më tej, theksohet se “organizimi i garave të futbollit dhe shfrytëzimi i të drejtave të medias përbëjnë, megjithatë, veprimtari ekonomike. Ato duhet të respektojnë rregullat e konkurrencës dhe lëvizjes së lirë, edhe pse veprimtaria ekonomike e sportit karakterizohet nga disa specifika. Si ekzistenca e shoqatave me kompetenca rregullatore, kontrolluese dhe sanksionuese”. Gjykata nënvizon gjithashtu se, “paralelisht me këto kompetenca, vetë FIFA dhe UEFA organizojnë gara futbolli”.

Nga grupi fillestar prej 12 klubesh që nisën Super League në Prill 2021, vetëm Real Madrid dhe Barcelona mbetën në mbërthyer (Juventus ka nisur procesin e largimit), me Shoqërinë e Super League Europiane (ESLC). Mbështetur nga agjencia e marketingut A22, ajo e çoi çështjen në gjykatën Mercantile në kryeqytetin spanjoll, e cila nga ana e saj e referoi çështjen në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së.