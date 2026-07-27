Çmimi i naftës bie ndjeshëm pas sinjaleve për ulje të tensioneve mes SHBA-së dhe Iranit

Çmimi i naftës ka pësuar një rënie të fortë, ndërsa shpresat për një ulje të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë qetësuar tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Nafta e papërpunuar Brent, standardi global i çmimeve të naftës, ra me më shumë se 9%, duke zbritur në 87.59 dollarë për fuçi, pas një jave kur kishte kaluar pragun e 100 dollarëve për fuçi për shkak të përshkallëzimit të konfliktit.
Rënia e çmimit erdhi pasi ambasadori i SHBA-së në OKB deklaroi se sulmet amerikane ndaj Iranit ishin pezulluar për natën e dytë radhazi, për t’i dhënë hapësirë përpjekjeve diplomatike. Nga ana tjetër, një zëdhënës i ushtrisë iraniane bëri të ditur se Teherani kishte ndalur sulmet hakmarrëse në rajon si përgjigje ndaj këtij zhvillimi.
Konflikti mes dy vendeve kishte shkaktuar një tronditje të fortë në tregjet e energjisë, pasi mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit, rrugë përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botëm ngriti shqetësime serioze për furnizimet globale.
Më herët, marrëveshja e mirëkuptimit e nënshkruar në qershor mes SHBA-së dhe Iranit për ndalimin e operacioneve ushtarake dhe rihapjen e ngushticës kishte sjellë uljen e çmimit të naftës në rreth 70 dollarë për fuçi. Megjithatë, prishja e armëpushimit në fillim të këtij muaji riktheu pasigurinë në tregje dhe e shtyu çmimin sërish mbi 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga muaji maj.
Situata u përkeqësua edhe nga sulmet e milicisë Huthi në Jemen ndaj cisternave të naftës në Detin e Kuq, duke rritur frikën për ndërprerje të mëtejshme të eksporteve të energjisë dhe duke shtuar presionin mbi çmimet globale të naftës.
Deri të hënën pasdite, çmimi i naftës Brent ishte 90.60 dollarë për fuçi, duke rënë me më shumë se 6% për ditën e sotme.