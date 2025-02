Gjykata e Lartë shqyrton kërkesën e Ervin Salianjit më 11 Mars

Gjykata e Lartë ka caktuar seancën gjyqësore të rekursit për Ervin Salianjin në datën 11 mars 2025, në orën 10:00.

Ish-deputeti demokrat Salianji kërkon pafajësinë nga Gjykata e Lartë, ndërsa relator i çështjes së tij është caktuar gjyqtari Sokol Binaj.

Salianji u dënua më 18 dhjetor 2019 me 1 vit burg në shkallën e parë, ndësa i akuzuari si bashkëpunëtor po për “kallëzim të rremë”, Jetmir Olldashi u dënua me 6 muaj heqje lire, por që u pezullua ekzekutimi i kësaj mase dhe dënimi u konvertua me 100 orë pune në interes të publikut.

Ndërkohë më 26 shtator, Gjykata e Apelit vendosi lënien në fuqi të dënimit me 1 vit burg për veprën penale të kallëzimit të rremë për deputetin e Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ndërsa ky i fundit e quajti procesin të montuar dhe veten si të dënuar politik.