Gjykata antikorrupsion në Ukrainë arreston aleatin e ngushtë të Zelenskyt

Gjykata antikorrupsion e Ukrainës urdhëroi të enjten arrestimin e Andriy Yermak, një aleat i ngushtë i Presidentit Volodymyr Zelensky dhe ish-kreu i administratës së tij, nën akuzat për pastrim parash.
Gjykata gjithashtu caktoi një lirim me kusht në 140 milionë hryvnia, gjë që do t’i lejonte Yermakut, i cili ka mohuar akuzat kundër tij, të lirohet në pritje të një vendimi përfundimtar në rastin e tij.
“Nuk kam atë lloj parash dhe avokati im tani do të punojë me miq dhe të njohur për të mbledhur paratë për lirimin me kusht”, u tha Yermak gazetarëve pas vendimit të gjykatës.
“Ekipi im ligjor do të paraqesë një ankesë. Do të përdorim çdo rrugë ligjore për të kërkuar drejtësi dhe të vërtetën”, shtoi ai.
Autoritetet ukrainase të hënën e quajtën Yermakun si të dyshuar në një hetim për korrupsion. Arrestimi i tij ishte më i afërti që zyrtarët e antikorrupsionit i kanë ardhur rrethit të ngushtë të presidentit.
Në një deklaratë, agjencitë anti-korrupsion të Ukrainës thanë se Yermak dyshohet për pjesëmarrje në një grup kriminal që pastroi rreth 10.5 milionë dollarë përmes një kompleksi banesash elitare jashtë kryeqytetit Kiev.
Yermak shihej gjerësisht si personi i dytë më i fuqishëm i Ukrainës pas Zelenskiy, duke ushtruar ndikim të madh në pjesën më të madhe të politikës ukrainase, pavarësisht se mbante një pozicion të pazgjedhur.
Dorëheqja e tij vitin e kaluar erdhi në mes të një riorganizimi më të gjerë qeveritar që synonte rivendosjen e besimit në zyrën e presidentit, i cili është lënë në hije nga akuzat për pushtet të centralizuar.
Disa analistë thonë se akuzat kundër Yermak nuk ka të ngjarë të përbëjnë një kërcënim të menjëhershëm për Zelenskiy-n, por mund të çojnë në dëmtim afatgjatë të reputacionit nëse ai kandidon për rizgjedhje pas luftës.