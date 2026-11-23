GJUHA SHQIPE, IDENTITETI KOMBËTAR DHE PLAGËT E NJË NDARJEJE GJUHËSORE
Me rastin e përvjetorit të Alfabetit dhe të shkrimit shqip
Nga Flamur Buçpapaj
Gjuha shqipe është një nga thesaret më të çmuara të identitetit tonë kombëtar. Ajo nuk është vetëm një mjet komunikimi, por kujtesa historike e një populli, dëshmia e ekzistencës së tij dhe ura që lidh brezat me njëri-tjetrin.
Kongresi i Manastirit, i mbajtur më 14–22 nëntor 1908, shënoi një moment historik për kombin shqiptar. Vendosja e alfabetit të njësuar me bazë shkronjat latine krijoi një themel të rëndësishëm për zhvillimin e arsimit, botimeve, shtypit dhe komunikimit kombëtar.
Megjithatë, historia e gjuhës shqipe nuk përfundon me njësimin e alfabetit. Përkundrazi, ajo hap një debat të rëndësishëm historik dhe kulturor: A ndikoi Kongresi i Drejtshkrimit i vitit 1972 në largimin e gegërishtes nga pozita e saj historike në shkrimin shqip dhe në thellimin e dallimeve ndërmjet gegërishtes dhe toskërishtes?
Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të dallojmë dy ngjarje të ndryshme: Kongresin e Manastirit të vitit 1908, që njësuar alfabetin, dhe Kongresin e Drejtshkrimit të vitit 1972, që përcaktoi normën e gjuhës standarde.
Kongresi i Manastirit: bashkimi i alfabetit, jo i dialekteve
Kongresi i Manastirit ishte një fitore e madhe e kulturës shqiptare. Në të morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare dhe nga diaspora. Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Mit’hat Frashëri, Luigj Gurakuqi, Parashqevi Qiriazi dhe shumë figura të tjera kontribuuan në këtë proces historik.
Vendimi për alfabetin latin nuk ishte një vendim për të zhdukur gegërishten apo toskërishten. Qëllimi ishte që shqiptarët, pavarësisht krahinës dhe besimit fetar, të shkruanin me një alfabet të përbashkët.
Madje, Kongresi i Manastirit parashikoi që në një kongres të mëvonshëm të shqyrtoheshin edhe çështjet e drejtshkrimit dhe afrimit të dy dialekteve.
Kjo tregon se ideja fillestare e Rilindjes Kombëtare ishte bashkimi gjuhësor, duke respektuar pasurinë e trashëguar të shqipes.
Kongresi i Drejtshkrimit i vitit 1972 dhe përparësia e toskërishtes
Një zhvillim tjetër, me pasoja të rëndësishme për historinë e gjuhës shqipe, ishte Kongresi i Drejtshkrimit i mbajtur në Tiranë më 20–25 nëntor 1972.
Ky kongres miratoi normën e gjuhës standarde shqipe, e cila u mbështet kryesisht në bazën e toskërishtes, duke përfshirë edhe elemente të gegërishtes.
Deri në atë kohë, të dy dialektet kishin një traditë të rëndësishme letrare. Shkrimtarët veriorë shkruanin në gegërisht, ndërsa shumë autorë të jugut në toskërisht.
Me vendosjen e standardit të ri, gegërishtja humbi hapësirën që kishte pasur në botimet zyrtare, në administratë, në shkollë dhe në institucionet publike.
Studimet gjuhësore bashkëkohore konfirmojnë se standardi u ndërtua kryesisht mbi bazën toske dhe se zbatimi i tij gjatë periudhës komuniste kufizoi përdorimin publik të varianteve dialektore. Cambridge University
Këtu lind një çështje që meriton diskutim serioz: a mund të ndërtohej një gjuhë standarde kombëtare pa e vendosur njërin dialekt në një pozitë më të favorshme se tjetrin?
### Gegërishtja, një pasuri që nuk duhet të humbasë
Gegërishtja nuk është thjesht një e folme krahinore. Ajo është një traditë e madhe gjuhësore, letrare dhe kulturore.
Në të kanë shkruar autorë të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, si:
* Gjon Buzuku, me veprën e tij monumentale Meshari.
* Pjetër Bogdani, me Çetën e Profetëve.
* Gjergj Fishta, me Lahuta e Malcís.
* Ndre Mjeda, me krijimtarinë e tij poetike.
* Ernest Koliqi, me prozën dhe studimet e tij.
* Migjeni, me një gjuhë dhe stil të veçantë letrar.
* Martin Camaj, me krijimtarinë e tij poetike dhe prozën.
Këta autorë dëshmojnë se gegërishtja ka një traditë të pasur shkrimore, me vlera që nuk mund të maten vetëm përmes normës zyrtare.
Një gjuhë kombëtare nuk duhet të ndërtohet duke e varfëruar njërën prej traditave të saj.
### A u nda gegërishtja nga toskërishtja pas vitit 1972?
Përgjigjja shkencore kërkon një dallim të rëndësishëm.
Gegërishtja dhe toskërishtja nuk u ndanë në vitin 1972. Ato kanë qenë dy dialekte të shqipes shumë kohë përpara këtij kongresi. Dallimet e tyre fonetike, gramatikore dhe leksikore janë rezultat i një zhvillimi historik shumë më të hershëm.
Por Kongresi i Drejtshkrimit ndikoi në marrëdhënien ndërmjet tyre, sepse vendosi një normë të vetme zyrtare, të mbështetur kryesisht në toskërisht.
Për rrjedhojë, gegërishtja u largua nga një pjesë e madhe e jetës institucionale dhe arsimore. Kjo krijoi një pabarazi në përfaqësimin e dy traditave gjuhësore.
Duhet të pranojmë gjithashtu se standardizimi pati një funksion të rëndësishëm: krijoi një gjuhë të përbashkët për shkollën, administratën, botimet dhe komunikimin kombëtar.
Pra, çështja nuk është të mohojmë standardin, por të diskutojmë nëse ai duhet të pasurohet më shumë nga tradita gegë.
### Shqipja ka nevojë për pajtim gjuhësor
Sot, pas më shumë se pesë dekadash nga Kongresi i Drejtshkrimit, Shqipëria ka mundësinë ta trajtojë këtë çështje me qetësi shkencore, larg ndarjeve politike dhe krahinore.
Nuk ka arsye që gegërishtja të shihet si kundërshtare e standardit dhe as që standardi të konsiderohet armik i gegërishtes.
Duhet të mbrojmë gjuhën standarde, por njëkohësisht të krijojmë hapësira më të mëdha për gegërishten në letërsi, botime, studime, media dhe kulturë.
Institucionet shkencore duhet të nxisin studime të reja për historinë e dy dialekteve, të dokumentojnë fjalorin e gegërishtes dhe të mbështesin botimin e autorëve të traditës veriore.
Nuk duhet të harrojmë se shqipja është më e madhe se çdo vendim institucional dhe më e vjetër se çdo sistem drejtshkrimor.
Një komb, një gjuhë, dy pasuri dialektore
Përvjetori i Kongresit të Manastirit duhet të jetë një ditë reflektimi kombëtar. Ai na kujton se shqiptarët arritën të bashkohen përballë dallimeve fetare, krahinore dhe politike, për të krijuar alfabetin e tyre kombëtar.
Ndërsa debati për Kongresin e Drejtshkrimit të vitit 1972 duhet të vazhdojë mbi baza shkencore, pa paragjykime dhe pa frikë nga historia.
Nuk duhet të zgjedhim ndërmjet gegërishtes dhe toskërishtes. Duhet t’i ruajmë të dyja.
Një gjuhë që humbet dialektet e saj humbet një pjesë të kujtesës historike. Një komb që nuk respekton të gjitha traditat e veta gjuhësore rrezikon të varfërojë vetveten.
Gjuha shqipe nuk është pronë e një krahine, e një regjimi apo e një institucioni. Ajo është pasuria e përbashkët e të gjithë shqiptarëve, nga Shkodra në Gjirokastër, nga Tropoja në Çamëri, nga Kosova në Maqedoninë e Veriut dhe deri te diaspora shqiptare.
Le ta ruajmë standardin, por të mos e lëmë gegërishten të mbetet në hije. Le të ndërtojmë një kulturë gjuhësore ku të dy dialektet të kenë vendin dhe dinjitetin që meritojnë.
Flamur Buçpapaj