GJKKO rrëzon Jamarbër dhe Argita Malltezin, lë në fuqi sekuestrimin e pasurive

Gjykata e Posaçme ka rrëzuar rekursin e Jamarbër Malltezit për heqjen e sekuestros së pasurive. Janë 25 pasuri të sekuestruara, që përfshijnë një kombinim të pasurive të paluajtshme, llogarive bankare dhe pjesëmarrjes në kapitalin e disa kompanive, të cilat ndodhen nën sekuestro preventive.

Njoftimi i GJKKO:

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtari Engert Pëllumbi, sot më 16.01.2026, shpalli vendimin mbi çështjen penale nr. 13, datë 07.01.2026 regjistrimi, regjistruar mbi ankimin e ankuesve A.M. dhe J.M., me objekt: “Ankim ndaj vendimit nr. 662 akti, datë 27.10.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, për heqjen e sekuestros preventive”, dhe vendosi:

Miratimin e vendimit nr. 662 Akti, datë 27.10.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin e Krimin e Organizuar.

