GJKKO refuzon kërkesën e Metës: Jo transmetim live të seancave gjyqësore

Gjykata e Posaçme ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Ilir Meta për transmetimin e seancës gjyqësore.
Gjatë shqyrtimit të çështjes, gjykata vendosi gjithashtu që, në lidhje me kërkesën për aksesimin e provave elektronike, SPAK-u të krijojë kushtet e nevojshme për vënien e tyre në dispozicion.
Po ashtu, trupa gjykuese refuzoi edhe kërkesën e Metës për të dalë nga kafazi i xhamtë gjatë zhvillimit të seancës.
Vendimet u bënë të ditura gjatë seancës së zhvilluar në Gjykatën e Posaçme, ku po shqyrtohet çështja ndaj ish-presidentit dhe ish-kryeministrit Ilir Meta.