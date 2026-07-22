Gjiri Persik në “alarm të kuq” për 24 orët e ardhshme, SHBA s’i ndal sulmet ndaj Iranit

Zhvillimet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të rrisin temperaturën e tensionit, me anijet përsëri në qendër të rreziqeve gjeopolitike.
Forcat amerikane kryen një seri të re sulmesh ajrore kundër objektivave ushtarake në Iran, ndërsa analistët në EOS Risk Group vlerësojnë se gjasat e një përgjigjeje të menjëhershme iraniane mbeten veçanërisht të larta.
Sipas informacionit të disponueshëm, operacionet e CENTCOM të SHBA-së filluan në orën 23:00 UTC më 21 korrik, duke shënuar natën e njëmbëdhjetë radhazi të sulmeve amerikane kundër objekteve ushtarake iraniane.
Ndër zonat e prekura thuhet se janë Behbahan dhe Omidiyeh, ndërsa raportet fillestare tregojnë sulme ndaj dy objektivave në periferi të Bushehrit. Në të njëjtën kohë, shpërthime dhe sulme u regjistruan në Sirik, Bandar Abbas dhe zona të tjera të provincës Hormozgan, e cila është “zemra” e instalimeve iraniane rreth Ngushticës së Hormuzit.
Analistët në EOS Risk Group vlerësojnë se përballja midis Uashingtonit dhe Teheranit tani është shndërruar në një betejë më të gjerë për kontrollin e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit dhe Gjirin Persik.
Siç theksojnë ata, çdo sulm amerikan i njohur publikisht ndaj objektivave iraniane rrit ndjeshëm gjasat e hakmarrjes iraniane brenda 24 orëve të ardhshme.
“Nuk ka një grup objektivash të përcaktuar qartë për hakmarrje të mundshme iraniane. Instalimet ushtarake, infrastruktura energjetike dhe portet e Gjirit që perceptohen se mbështesin operacionet e SHBA-së tani janë në rrezik në rritje”, vëren Grupi i Riskut EOS.
Kompania e mbajti vlerësimin e saj të rrezikut për portet e Gjirit në LARTË (4/5), që do të thotë se një sulm konsiderohet i mundshëm.
Ky vlerësim është kryesisht për të ardhmen e afërt dhe, sipas EOS, do të rishikohet vetëm nëse nuk ka përshkallëzim të ri ushtarak nga asnjëra palë brenda 24 orëve të ardhshme.
Për transportin ndërkombëtar detar , paralajmërimi është me rëndësi të veçantë, pasi portet dhe objektet energjetike të rajonit janë qendra kritike për eksportet globale të naftës dhe LNG-së.
Grupi i Riskut EOS po u bën thirrje kompanive të transportit detar dhe kapitenëve të rishqyrtojnë, të paktën në afat të shkurtër, qasjet e planifikuara në portet në Gjirin Persik derisa situata të sqarohet.
Në të njëjtën kohë, ai rekomandon që të gjitha anijet tregtare në Gjirin Persik dhe Gjirin e Omanit të mbeten në komunikim të vazhdueshëm me qendrat ndërkombëtare të monitorimit të transportit detar, të tilla si UKMTO dhe NAVCENT NCAGS, në mënyrë që të marrin paralajmërime dhe udhëzime operative të menjëhershme.
Analistët theksojnë se, për sa kohë që shkëmbimi i goditjeve midis SHBA-së dhe Iranit vazhdon, transporti detar do të vazhdojë të operojë në një mjedis me pasiguri të shtuar, me vendimet mbi tranzitet dhe qasjet në portet në rajon që tani po vlerësohen në kohë pothuajse reale.