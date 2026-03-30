Gjimshiti sfidon Ukrainën e i trembet Malinovskyi: “Mos ta lejojmë të godasë portën”

“Rrugëtimi ka qenë shumë i mirë dhe pozitiv. Jeta është e shpejt, mendohet vetëm e tashmja dhe është humbja me Poloninë, që e prish pak bukurinë të asaj që kemi bërë në 2-3 vitet e fundit”. Berat Gjimshiti bën një përmbledhje të shkurtër të një rrugëtimi që u mbyll me eliminimin nga Polonia. Një humbje që ka sjellë zhgënjim, pikërisht para ndeshjes me Ukrainën, tashmë një miqësore: “Në këto momente është pak negativiteti në kokë, por duhet ta ndryshojmë dhe ta kthejmë në forcë dhe me pozitivitet, për të ardhmen e kombëtares shqiptare”.
Precedentët me Ukrainën nuk janë në favorin tonë me 6 humbje 1 barazim e vetëm 1 fitore, por megjithatë në Valencia është një ndeshje e re, për më tepër që edhe të besuarit e Rebrov vijnë nga eliminimi përballë Suedisë: “Është skuadër e fortë në këto nivele si ne, Polonia apo Suedia që ishte në “Final Four” si thuhet për biletën e fundit në Botëror. Duhet vlerësuar ekipi kundërshtar – tha Gjimshiti, që u ndal edhe te gjendja e ekipit -. Të mërzitur, por sa më shumë kohë kalon duhet ta kthejmë në forcë. Duhet të mendojmë vetëm për të marrë nesër diçka positive”.
Kujdes nga Ukraina e mbi të gjithë nga Malinovskyi, një njohje e vjetër e kapitenit Gjimshiti: “Kemi kaluar disa vite shumë pozitive tek Atalanta. E vlerësoj si lojtar dhe si djal akoma më shumë. Besoj dhe tek Ukraina është lojtar kyç. Gjëja më e fortë e Malinovskit është gjuajtja nga distanca. Duhet me qenë afër në mbrojtje dhe mos ta lejojmë të godasë portën, shpesh e ka gjuajtje të jashtëzakonshme dhe shumë të forte”.