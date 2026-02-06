Gjimshiti i pakalueshëm, Juventus jashtë Kupës: Atalanta në gjysmëfinale me tris

Atalanta e mposht Juventus me rezultatin 3-0 dhe siguron biletën për në gjysmëfinalet e Kupës së Italisë, ku do të përballet me fituesen e çerekfinales tjetër mes Bologna dhe Lazio. Palladino feston falë penalltisë së realizuar nga Scamacca (i pandalshëm për Perin), golit të Sulemana (një nga më të përfolurit në merkato në janar) dhe rrjetës së Pasalic, që vulos humbjen e bardhezinjve. Spalletti humbet mundësinë për të qëndruar në garë për të fituar një trofe dhe “lëpin plagët” pas angazhimit të dytë në mesjavë të dështuar: Juventus bind në kampionat, në kupa jo.
Atalanta e shpërfytyron Juventus në çerekfinalet e Kupës së Italisë 2025/26 dhe kalon në fazën tjetër. Bardhezinjtë në pjesën e parë patën disa raste, me Conceicao që fillimisht u ndal nga Carnesecchi dhe më pas nga traversa. Në minutën e 25’ vjen episodi që ndryshon ndeshjen: prekje e topit me dorë në zonë nga Bremer, penallti e dhënë pas kontrollit me VAR dhe 1-0 nga pika e bardhë me Scamacca në minutën e 27′. Miqtë e kanë të vështirë të reagojnë menjëherë dhe pjesa e parë mbyllet pa gola të tjerë.
Në pjesën e dytë, Spalletti hedh në fushë edhe ish-lojtarin, njëkohësisht afrimin e ri, Boga, me bardhezinjtë që kërkojnë pa pushim barazimin. Në minutën e 77’, zikaltërit e “fusin në kasafortë” kualifikimin: zbritje në të djathtë nga Zappacosta, kros në shtyllën e dytë dhe goditje vendimtare e Sulemana për 2-0. Në fund, në minutën e 85’, ka vend edhe për golin e tretë të Pasalic (i futur prej pak më shumë se një minute), që mbyll llogaritë me një të djathtë diagonale të fortë që mposht Perin për herë të tretë. Atalanta fluturon në gjysmëfinale, ku pret fituesen e Lazio-Bologna: Juventus eliminohet turpshëm.