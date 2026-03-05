Gjigantët e Premier League hyjnë në ‘betejë’ për Fisnik Asllanin

Sulmuesi kosovar i Hoffenheim, Fisnik Asllani, po vazhdon të tërheqë interesim të madh nga klubet e mëdha evropiane pas performancave të tij mbresëlënëse në Bundesliga.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Së fundmi, në garë për nënshkrimin e sulmuesit është futur edhe Chelsea, ndërsa raportohet se edhe Bayern Munich dhe FC Barcelona kanë shfaqur interes serioz.

Klauzola e largimit të Asllanit vlerësohet rreth 30 milionë euro, ndërsa në garë për të janë edhe Aston Villa dhe Tottenham Hotspur. Vendimi për të ardhmen e sulmuesit pritet gjatë merkatos së verës që vjen.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top