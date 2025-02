Gjesti i shëmtuar i James McAtee: lojtari i City i prish ditëlindjen tifozit të vogël

Një tifoz 10 vjeçar i Manchester City përjetoi një ditëlindje të paharrueshme, por fatkeqësisht të prishur nga gjesti i një prej lojtarëve të skuadrës së tij të zemrës, James McAtee. Oaklan kishte kërkuar nga prindërit që ta festonte ditëlindjen në stadium, duke ndjekur ndeshjen e Champions League kundër Club Brugge. Ai ishte veshur kokë e këmbë me ngjyrat e Citizens për këtë rast të veçantë, por në fund mbeti i zhgënjyer nga një prej idhujve të tij në fushë.

James McAtee refuzoi t’i dhuronte fanellën për një detaj të vogël: edhe pse Oaklan kishte të veshur uniformën e Manchester City, mbi të kishte një xhup me stemën e Sheffield Wednesday, një skuadër që nuk është shumë e pëlqyer nga mesfushori i ri i teknikut Pep Guardiola. Për këtë arsye, kur e pa stemën, McAtee e tërhoqi mbrapsht fanellën që po i dhuronte fëmijës, duke shkaktuar reagime të ashpra në rrjetet sociale.

James Mcatee was going to give a young fan a shirt, however drive off when he saw his Sheffield Wednesday coat!

Thoughts?#twitterblades | #swfc pic.twitter.com/DchYW37CcA

— Football Park (@thefootballpark) January 30, 2025