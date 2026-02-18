Gjesti i Osimhen kur kupton se Juve është copë-copë: i kërkon kapësit të topave diçka

Juventus u shemb në pjesën e dytë kundër Galatasaray në playoff-et e Champions. Në Stamboll bardhezinjtë, edhe për shkak të përjashtimit të Cabal, u detyruan të luajnë sërish me një lojtar më pak – ashtu si ndaj Interit në kampionat – por këtë herë u rrëzuan nën goditjet e Osimhen dhe shokëve të tij. Sulmuesi nigerian, ish-Napoli, ishte protagonist absolut me një paraqitje plot grintë, zemër dhe vendosmëri që çmendi publikun e tij. Osimhen nuk shënoi pavarësisht pesë golave të Galatasaray, por ishte udhëheqës në çdo aspekt. Përveç topit të vjedhur nga një Kelly naiv, u bë protagonist edhe i një gjesti që u bë viral.
Çfarë ndodhi?
Gjatë tre golave të fundit të Galatasaray në pjesën e dytë, Osimhen në një moment kthehet nga një mbledhës topash. Fillimisht i ngre gishtin e madh, thuajse për ta përgëzuar, pastaj afrohet. Nigeriani e falënderon për shpejtësinë në rikthimin e topit në lojë që i lejoi turqve të mos i jepnin frymëmarrje Juventus në një moment kur bardhezinjtë ishin tashmë të dorëzuar. Në fund, pas vërshëllimës finale, Osimhen qorton shokët për disa pasime të gabuara që nuk i lejuan të hynte edhe ai në listën e golashënuesve.
Juventus'a 5 atmışız maç sonu Osimhen'e bak, şu hırsa hastayız abipic.twitter.com/gnQvx9exNe
— Clauggia (@Claudioggia) February 17, 2026
Osimhen, një lider i vërtetë
Në fakt, Osimhen ishte një udhëheqës i vërtetë dhe në fund të ndeshjes, kur të gjithë përshëndesin dhe festojnë, ai qorton dikë, pothuajse i penduar që nuk arriti të shënonte, por edhe që nuk e rritën më tej avantazhin. Shumë tifozë të Galatasaray theksuan se Osimhen e kishte kuptuar para të gjithëve se Juventusi ishte në konfuzion total, i pambrojtur dhe lehtësisht i depërtueshëm. Kështu, kur rezultati ishte ende 2-2 dhe skuadra vraponte për të festuar, ish-Napoli kishte nisur tashmë të merrte topin nga porta për ta çuar në qendër të fushës.
Nga tribuna u vu re gjithashtu se pas golit të pestë të Galatasaray, Osimhen mori topin duke e çuar në qendër. Qëllimi ishte të arrihej diferenca maksimale e golave në prag të ndeshjes së kthimit. Tre gola për momentin duken më se të mjaftueshëm, por në futboll asgjë nuk është e shkruar. Kualifikimi i Gala-s për në 1/8-at kalon ende nga 90 minutat e Torinos, ku Juventusi, në fortesën e tij, do të bëjë gjithçka për të tentuar përmbysjen.