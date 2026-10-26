Gjesti i Ilir Dajës që vlen më shumë se fitorja, ndërpret intervistën në TV të Dedes dhe e përqafon

Pas triumfit 2-1 ndaj Egnatias, trajneri i Dinamos la për një moment mënjanë rivalitetin sportiv, duke i dhënë një mesazh mbështetjeje Nevil Dedes dhe skuadrës rrogozhinase për rezultatet e arritura në Europë. Nga ana tjetër, tekniku i kampionëve pranoi gabimet që kushtuan humbjen, duke vlerësuar edhe kundërshtarin.
Daja surprizon në transmetim: “Çdo ekip shqiptar do ta mbështesim”
Fitorja e Dinamos ndaj Egnatias solli jo vetëm emocione në fushë, por edhe një moment të veçantë jashtë saj. Ilir Daja zgjodhi të ndërhynte gjatë intervistës që Nevil Dede po jepte për emisionin “Super Gol”, duke i marrë mikrofonin për disa çaste dhe duke e uruar publikisht për ecurinë e skuadrës rrogozhinase në kompeticionet europiane.
Një gjest spontan, që kapërceu rivalitetin e krijuar nga ndeshja dhe vuri në plan të parë mbështetjen për përfaqësimin e futbollit shqiptar përtej kufijve. “E uroj publikisht për rezultatet që Egnatia ka në Europë. Çdo ekip shqiptar që del atje ku ka shkuar Egnatia, gjithmonë do ta mbështesim”, deklaroi Daja, pak pasi skuadra e tij kishte fituar 2-1 ndaj kampionëve në fuqi.
Fjalët e trajnerit të Dinamos u shoqëruan edhe me një përqafim mes dy teknikëve, duke i dhënë këtij momenti një domethënie të veçantë. Përtej tri pikëve të fituara dhe rëndësisë së rezultatit në kampionat, Daja përcolli mesazhin se suksesi i klubeve shqiptare në arenën ndërkombëtare është një vlerë që shkon përtej rivalitetit mes tyre.
Dede analizon humbjen: “Duhet t’i japim merita Dinamos”
Nga ana tjetër, Nevil Dede u ndal te faktorët që ndikuan në humbjen e Egnatias, duke pranuar se skuadra humbi përqendrimin në momente të rëndësishme të takimit. Rrogozhinasit e nisën mirë sfidën, por nuk arritën ta menaxhonin avantazhin dhe pësuan dy gola brenda një harku të shkurtër kohor.
Trajneri i kampionëve u përpoq të shpjegonte edhe problemet e shfaqura në organizimin mbrojtës, veçanërisht në krahun e djathtë, ku sipas tij skuadra kishte mjaftueshëm forca për të shmangur hapësirat që shfrytëzoi kundërshtari.
“Ndikoi dhe forma e tyre në shpërqendrim? Çdo gjë mund të pranosh. Kishim tre forca në krahun e djathtë. Si logjikë, nuk mund të çaheshim në atë mënyrë”, u shpreh Dede, duke iu referuar mënyrës se si Egnatia lejoi Dinamon të përmbyste rezultatin.
Tekniku rrogozhinas evidentoi gjithashtu disa momente ku skuadra e tij nuk arriti të ruante ekuilibrat e duhur, ndërsa vlerësoi edhe paraqitjen e Dukës, për të cilin pati fjalë pozitive.
Humbja e përqendrimit dhe vështirësitë në sulm
Dede nuk u përpoq t’ia hiqte meritat kundërshtarit për fitoren, por nënvizoi se Egnatia duhet të kishte menaxhuar më mirë situatat vendimtare. Sipas tij, skuadra u bë konfuze në momente të caktuara dhe nuk arriti të furnizonte siç duhej lojtarët e repartit ofensiv.
“Duhet t’i japim merita Dinamos, i takon. Humbasim përqendrimin në momente të caktuara loje. Bëhemi konfuzë, nuk furnizuam as Montenegron dhe as Adjessan”, deklaroi trajneri i Egnatias.
Kështu, dy trajnerët e mbyllën përballjen me mesazhe të ndryshme, por plotësuese: Daja festoi një fitore me peshë për objektivat e Dinamos dhe shprehu mbështetjen për rrugëtimin europian të Egnatias, ndërsa Dede pranoi mangësitë që kushtuan pikët dhe vlerësoi meritën e kundërshtarit.
Një moment që dëshmon se rivaliteti në fushë nuk e përjashton respektin jashtë saj, veçanërisht kur bëhet fjalë për sukseset e futbollit shqiptar në arenën ndërkombëtare.