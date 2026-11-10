Gjermania kërkon shpjegime nga Nmecha për përkatësinë në një grup ungjillor pas gjestit të kurorës

Borussia Dortmund fitoi 2-1 kundër Elversberg falë dygolëshit të Felix Nmecha, por ajo që mbeti në sytë e tifozëve ishte mënyra se si futbollisti festoi golin: ai vendosi në tokë një kurorë që nuk ekziston, duke imituar vetëm gjestin. Pasi shënoi, u gjunjëzua, hoqi nga koka diçka të padukshme dhe e vendosi përpara vetes, ashtu siç bën gjithmonë kur shënon. Por këtë herë gjesti bëri më shumë zhurmë se zakonisht. Ai e kishte bërë edhe me Gjermaninë në Botërorin 2026 dhe tani futbolli gjerman nuk dëshiron më të mbyllë një sy.
Rudi Völler, drejtori sportiv i përfaqësueses gjermane, ka thënë se do të bisedojë me të. Sepse ai gjest, që për futbollistin ka vetëm kuptim fetar, tashmë është kthyer në një çështje më vete. Nuk mund të bëhet më sikur është thjesht një mënyrë festimi. Askush nuk e vë në diskutim besimin e tij, por çfarë kuptimi merr ai gjest kur pas tij qëndrojnë një fushatë ungjillore si The King’s Return dhe rrjete referimi si Ballers in God, të cilat janë vënë në qendër të polemikave për përmbajtje të cilësuara homofobe dhe diskriminuese.
Gjesti i Nmecha që askush nuk mund ta injorojë më
Nuk ishte një festim i shpikur në atë moment. Kush e ndjek Nmecha e di mirë se çfarë dëshiron të shprehë sa herë që feston një gol: lavdia nuk më përket mua, por një autoriteti më të lartë. Këtë e tregon edhe me gishtin e drejtuar nga qielli. Por ajo që në fushë duket si përulësi, jashtë saj ka marrë një tjetër kuptim. Hulumtimet e ARD Monitor dhe Sportschau kanë raportuar se në disa kanale të lidhura me fushatën, homoseksualiteti përshkruhet si mëkat dhe aborti si një plan i Satanait. Bëhet fjalë për përmbajtje të rënda, të cilat kanë lidhje me futbollin vetëm sepse ai gjest, me ose pa dashje, i rikujton ato.
Tifozët e Borussia Dortmund e zbuluan këtë më herët se të gjithë dhe e denoncuan: ata nuk e kundërshtojnë lirinë e futbollistit për të praktikuar besimin e tij, por dukshmërinë që ai u jep mesazheve të diskutueshme. Kjo është arsyeja pse, në deklaratën e tyre të gjatë, ata shprehen në thelb: “Besimi nuk e justifikon diskriminimin. Besimi nuk e justifikon përçarjen”. Kjo është fjalia që përmbledh arsyet e kundërshtimit.
Klubi nuk ka qëndruar mënjanë: ai ka ritheksuar se liria fetare duhet respektuar, por se futbollistët e tij duhet të veprojnë brenda vlerave si respekti, diversiteti, barazia dhe refuzimi i çdo forme diskriminimi. Mbetet për t’u kuptuar se si synon të ndërhyjë ndaj futbollistit: nuk ka treguar se çfarë do të bëjë konkretisht, por vetëm se do të bisedojë me lojtarin.
Ku lind keqkuptimi mes besimit dhe fushatës fetare
Ballers in God u krijua në vitin 2015 me iniciativën e ish-futbollistit anglez John Bostock. Ai bashkon profesionistë që ndajnë publikisht besimin e tyre të krishterë. Deri këtu, nuk ka asgjë të pazakontë. The King’s Return është fushata që përhap mesazhin e rikthimit të Jezusit. Pikërisht këtu historia ndërlikohet, sepse më pas, përmes shpërndarjes së vazhdueshme të videove dhe postimeve, mesazhi fetar është përzier edhe me përmbajtje të tjera. Sipas hulumtimeve, disa kanale të lidhura me këtë fushatë kanë shpërndarë materiale që e përshkruajnë homoseksualitetin si mëkat.
Nmecha nuk ka thënë kurrë se i mbështet këto qëndrime. Por gjesti i kurorës është simboli i asaj fushate. Dhe pyetjet që do t’i drejtohen nga përfaqësuesit e Gjermanisë dhe klubi janë të thjeshta: A e dije? Dhe, nëse e dije, a e kupton se çfarë komunikon kur e bën këtë gjest publikisht? Pyetje që, për momentin, kanë mbetur pa përgjigje, pasi ai ende nuk ka folur.
Pse nuk është hera e parë për Nmecha
Kjo histori vazhdon që prej vitit 2023, kur Nmecha u largua nga Wolfsburg për t’u transferuar te Borussia Dortmund. Që atëherë, një pjesë e tifozërisë e kishte kundërshtuar ardhjen e tij për shkak të disa përmbajtjeve të shpërndara në rrjetet sociale, të cilësuara si homofobe dhe armiqësore ndaj komunitetit LGBTQ+. Ai u mbrojt duke thënë se disa postime ishin nxjerrë jashtë kontekstit. Ai mbrojti besimin e tij dhe mohoi çdo qëllim diskriminues. Por, në kushtet aktuale, nuk mjafton më të thuash: jam keqkuptuar.