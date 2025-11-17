Gjermania fluturon në Botëror me 6 gola, feston Holanda: Irlanda e Veriut në playoff

Mungonte vetëm zyrtarizimi aritmetik dhe tani ka mbërritur edhe ai: Gjermania dhe Holanda do të marrin pjesë në Kupën e Botës 2026. Gjermanët marrin 6-0 ndeshjen vendimtare kundër Sllovakisë në Leipzig, duke fituar kështu Grupin A: Kombëtarja e Calzonës do të duhet të kalojë përmes playoff-it, ashtu si edhe Polonia. Në Grupin G janë pikërisht Oranje që fluturojnë drejtpërdrejt në Botëror, duke mposhtur 4-0 Lituaninë. Kroacia mund 3-2 Malin e Zi.
GRUPI A
Dita e fundit e kualifikimeve në Grupin A sjell verdiktet përfundimtare. Gjermania është ajo që siguron biletën për Kupën e Botës që do të luhet në vitin 2026 në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke fituar 6-0 kundër Sllovakisë në Leipzig. Mannschaft-i i Nagelsmann e bën të vetën ndeshjen vendimtare kundër formacionit të drejtuar nga Francesco Calzona dhe fiton grupin e vet, duke i detyruar ndërkohë sllovakët të kalojnë nëpër playoff-et e marsit. Golat e Woltemade (18’), Gnabry (29’), Sané (36’ dhe 41’), Baku (67’) dhe Ouedraogo (79’) u mundësojnë gjermanëve të ngjiten në 15 pikë nën sytë e Jurgen Klopp (i pranishëm në tribunë), duke e lënë Sllovakinë në 12.
Në vend të tretë mbyll ndërkohë Irlanda e Veriut, me 9 pikë: do të luajë gjithsesi playoff, falë ecurisë në Nations League. Britanikët mposhtin 1-0 Luksemburgun, duke e lënë në zero pikë: vendimtar është penalltia e Donley (44’) në Belfast, ku përjetohet edhe një moment përkujtimi në nder të legjendarit George Best para fillimit të ndeshjes.
GRUPI G
Në Grupin G, Holanda priste vetëm konfirmimin aritmetik për të fluturuar në Botëror dhe ratifikimi erdhi këtë mbrëmje. 4-0 i Oranje ndaj Lituanisë u lejon djemve të Koeman të shkojnë në 20 pikë dhe të fitojnë grupin. Për të bërë të lumtur tifozët e pranishëm në Johan Cruijff ArenA të Amsterdamit mendojnë golat e Reijnders (16’), Gakpo (pen. 58’), Xavi Simons (60’) dhe Malen (62’), ndërsa Polonia do të duhet të luajë playoff. Pavarësisht 3-2 të arritur ndaj Maltës, falë golave të Lewandowski (32’), Wszolek (59’) dhe interistit Zielinski (85’), polakët mbyllin gjithsesi pas Holandës: në shënjestër në Ta’ Qali janë edhe Cardona (36’) dhe Teuma (pen. 68’) për maltezët. 17 pikët vlejnë në fakt vendin e dytë për Lewa dhe shokët e tij, ndërsa të përjashtuara nga Kupa e Botës mbeten Finlanda (10 pikë), Malta (5) dhe Lituania (3).
GRUPI L
Mbrëmje pa lavdi dhe pa kritika në Grupin L, ku pozicionet ishin ngrirë tashmë në raundin e kaluar. Kroacia, tashmë e sigurt për vendin e parë, përmbys 3-2 Malin e Zi dhe vulos rrugëtimin e vet të kualifikimit me një tjetër fitore. Të parët që hapin rezultatin në Podgoricë janë Osmajic (3’) dhe lojtari i Atalantës Krstovic (18’), me Nënkampionët e Botës 2018 që arrijnë megjithatë të përmbysin më pas rezultatin falë penalltisë së Perisic (37’) dhe golave të Jakic (73’) dhe lojtarit të Torinos Vlasic (87’), duke u ngjitur kështu në 22 pikë.
Republika Çeke, tashmë në playoff, dominon ndërkohë 6-0 Gjibraltarin në Olomouc dhe ngjitet në 16 pikë: golat mbajnë emrat e Doudera (5’), Chory (18’), Coufal (32’), Karabec (39’), Soucek (44’) dhe Hranac (51’). Protagoniste të një grupi kualifikues vërtet surprizues, Ishujt Faroe ndalen në vendin e tretë, me 12 pikë. 9 janë ndërkohë pikët finale të Malit të Zi, ndërsa Gjibraltari mbyll me zero.
UEFA Qualification: 1st Round: Group A
Germany 6-0 Slovakia
Northern Ireland 1-0 Luxembourg
UEFA Qualification: 1st Round: Group G
Malta 2-3 Poland
Netherlands 4-0 Lithuania
UEFA Qualification: 1st Round: Group L
Czechia 6-0 Gibraltar
Montenegro 2-3 Croatia