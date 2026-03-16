Gjermania distancohet nga konflikti me Iranin

Gjermania nuk ka ndërmend të marrë pjesë në një mision të mundshëm ndërkombëtar për të mbrojtur anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit, tha sot Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul.
“A do të bëhemi së shpejti pjesëmarrës aktivë në këtë konflikt, nuk do të bëhemi”, tha Wadephul në një intervistë me televizionin ARD, duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me mundësinë e zgjerimit të operacionit detar në Detin e Kuq deri në Ngushticën e Hormuzit.
“Ne nuk do të marrim pjesë në atë konflikt”, tha ai dhe shtoi se beson që siguria në Ngushticën e Hormuzit mund të arrihet vetëm përmes negociatave me Iranin.
Ai gjithashtu theksoi se operacioni në Detin e Kuq deri më tani ka qenë joefektiv.
“Kjo është arsyeja pse jam shumë skeptik se ky veprim do të çojë gjithashtu në siguri më të madhe në Ngushticën e Hormuzit”, tha ai.
Garda Revolucionare e Iranit mbylli Ngushticën e Hormuzit në hakmarrje për sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit, të cilat çuan në një rritje marramendëse të çmimeve të naftës në tregun botëror.