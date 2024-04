Gjermani, shitja e numrit 44 është e ndaluar: dizajni të kujton SS nazistë

Adidas ka ndaluar shitjen online të fanellës së Gjermanisë me numrin 44, sepse kujton simbolin e Schutzstaffel, i njohur më mirë si SS, ose organizata paraushtarake e Partisë Nacional Socialiste Gjermane. Këtë e ka bërë të ditur gazeta gjermane Bild, e cila ka raportuar deklaratën e zëdhënësit të markës së njohur sportive, Oliver Bruggen. Në të ai ka shpjeguar se ngjashmëria mes numrit 4 dhe S të “SS” nuk ka qenë absolutisht e qëllimshme.

Bruggen më pas shpjegoi se si kanë ndodhur në të vërtetë gjërat, ose më saktë se stili i fanellave ishte krijuar nga Federata Gjermane e Futbollit (DFB) në bashkëpunim me partnerin e saj, 11teamsports. Në një postim në X, Federata Gjermane e Futbollit (DFB) më në fund siguroi se dizajnet ishin prezantuar dhe vlerësuar edhe nga UEFA, e se asnjë nga palët e përfshira nuk e kishte dalluar afërsinë me simbolet nazistë. Federata gjermane në fund ka siguruar se “do të zhvillojë një dizajn alternativ për numrin 4 së bashku me 11teamsports”.

Problemi u ngrit për herë të parë nga një historian gjerman, Michael König, i cili kishte vënë re ngjashmërinë e karakterit të numrit 4 me simbolin e SS. Prej aty nisi një debat i ashpër në Gjermani që çoi në vendimin drastik për të hequr numrin 44 nga tregu.

The German FA (DFB) will change the number 44 design of their new kit after fans and media raised its resemblance to the symbol used by Nazi SS units in the World War II era.

