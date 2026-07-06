Gjermani/ Dy persona të vdekur në një incident me armë zjarri në Offenburg

Një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e sotme në Offenburg, në Gjermani ku dy persona u vranë në një incident me të shtëna. Policia u thirr në një kompleks apartamentesh pak pas orës 9:00 të mëngjesit pasi dëgjoi të shtëna me armë. Ata gjetën një burrë të vdekur dhe një grua të plagosur rëndë, e cila më vonë ndërroi jetë nga plagët e saj në spital.

Sipas raportimeve të mediave të huaja, zona është rrethuar dhe një operacion i madh policor është duke u zhvilluar, njoftuan zëdhënësit e policisë, teksa identitetet e dy personave dhe rrethanat e incidentit mbeten të panjohura. Policia tha se një armë u gjet pranë vendit të ngjarjes, por nuk dha detaje të mëtejshme. Autoritetet thanë se nuk kishte kërcënim të menjëhershëm për publikun.

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