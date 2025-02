Gjendja katastrofike e fushës për Palmeiras-Corinthians: tapeti i deformuar nga shiu

Derbi i São Paulos mes Palmeiras dhe Corinthians u vu seriozisht në rrezik për shkak të kushteve të këqija të fushës në Allianz Parque. Lojtarët, të cilët mbërritën në stadium për ndeshjen e planifikuar më 6 shkurt në orën 20:00 (me orën lokale në Brasília), mbetën të habitur kur panë transformimin e fushës së vendasve. Fillimisht, bari ishte në gjendje perfekte, por reshjet e mëdha të shiut krijuan një katastrofë, duke e bërë terrenin praktikisht të papërshtatshëm për lojë.

Gjatë nxehjes, lojtarët u tronditën nga gjendja e fushës. Për këtë arsye, arbitri vendosi ta shtyjë ndeshjen me të paktën 30 minuta, vendim i komunikuar nga Federata përmes rrjeteve sociale. Pamjet e fushës bënë bujë, pasi tapeti i gjelbër ishte përmbytur nga një sasi e jashtëzakonshme uji. Një punonjës i stadiumit eci mbi fushë për të testuar kushtet dhe vuri re se ishin formuar valë të dukshme, duke deformuar sipërfaqen e lojës.

O GRAMADO DO ALLIANZ PARQUE TÁ SAINDO DO LUGAR DE TANTA ÁGUA! ⛈️⚠️ O estagiário nunca tinha visto isso acontecer! Parece que tem ONDA POR BAIXO DO GRAMADO SINTÉTICO! Que loucura!

DERBY PAULISTA É SÓ COM A GENTE! Palmeiras x Corinthians está AO VIVO E EXCLUSIVO na@tntbr e na…

