Gjashtë muaj jashtë fushave e tani operacioni: De Ligt kthehet sezonin e ardhshëm

Matthijs De Ligt do të rikthehet ndoshta vetëm në fillimin e sezonit të ardhshëm, duke zgjatur edhe më shumë një periudhë mungese që kishte shqetësuar të gjithë tifozët. Nuk luan prej gjashtë muajsh, që kur u ndal për të zgjidhur një problem në shpinë, i cili teorikisht duhej ta linte jashtë vetëm për një ndeshje: që prej atëherë nuk është parë më në fushë dhe Manchester United nuk kishte dhënë lajme për rikuperimin e tij, që mbeti i paqartë për një kohë të gjatë.
Sot, megjithatë, ka ardhur një lajm, edhe pse aspak i mirë. Mbrojtësi holandez iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për problemin në shpinë dhe nuk do të luajë për disa muaj të tjerë. I vetmi informacion i dhënë nga klubi është se me shumë mundësi do të rikthehet në fazat e para të sezonit të ardhshëm, duke humbur kështu Botërorin dhe gjithë fazën përgatitore verore.
Si është De Ligt pas operacionit
Tani situata për mbrojtësin është bërë shumë më e qartë: në më shumë se pesë muaj mungesë nuk kishte pasur sinjale konkrete për rikthimin e tij në fushë, edhe pse vazhdonte të stërvitej në qendrën sportive dhe t’i nënshtrohej fizioterapisë. Më në fund misteri u zbulua dhe vetë De Ligt publikoi në Instagram një foto nga spitali pas operacionit, që duhet t’i zgjidhë problemet në shpinë. Nuk luan që nga fundi i muajit nëntor dhe do të duhet të presë të paktën tre muaj për t’u rikthyer në fushë me United.
Operacioni megjithatë shkoi mirë: “Që nga nëntori kam bërë gjithçka, duke u përkushtuar maksimalisht në çdo seancë dhe duke vlerësuar çdo mundësi, për t’u rikthyer të bëj atë që dua, të luaj futboll. Jam mirënjohës ndaj të gjithëve që më kanë mbështetur gjatë kësaj periudhe të vështirë të karrierës sime. Jam më i vendosur se kurrë për të përfaqësuar Manchester United dhe për të luajtur para tifozëve tanë të jashtëzakonshëm sa më shpejt të jetë e mundur”.
Ndërhyrja kirurgjikale ishte e pashmangshme dhe në një komunikatë zyrtare “Djajtë e Kuq” sqaruan se holandezi do të mund të rikthehet në fushë vetëm në fazat e para të sezonit të ardhshëm, që nis në muajin gusht.