Gjashtë kombëtare janë tashmë të kualifikuara për Botërorin 2030: Infantino do ta zhvillojë me 64 ekipe

Gjashtë kombëtare e kanë tashmë të sigurt pjesëmarrjen në Botërorin 2030. Spanja, Portugalia, Maroku, Argjentina, Uruguai dhe Paraguai nuk do të kenë nevojë të kalojnë fazën normale të kualifikimeve. Ky është efekti i formulës së paprecedentë të Kupës së Botës së 100-vjetorit, e cila pritet të revolucionarizohet me 64 skuadra pjesëmarrëse: 16 më shumë se edicioni i fundit me 48 ekipe dhe dyfishi i Botërorit të Katarit 2022, turneu i fundit me 32 kombëtare.
Brenda vetëm katër vitesh, FIFA e ka transformuar rrënjësisht Kupën e Botës, e cila që nga viti 1930 nuk kishte pësuar kurrë ndryshime kaq të mëdha sa në vitet e fundit. Procesi i rinovimit duket pothuajse i përfunduar dhe mbështetet edhe nga deklaratat e presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino: “Kur organizohet një Botëror, është e rëndësishme që ai të organizohet për të gjithë botën, jo vetëm për Europën dhe Amerikën e Jugut.”
Nëse kësaj i shtohet edhe postimi në rrjetet sociale i presidentit të CONMEBOL-it, Alejandro Dominguez, i cili njoftoi zgjerimin e mëtejshëm të numrit të kombëtareve pjesëmarrëse, atëherë mund të thuhet se plani për zgjerimin maksimal të turneut, në kërkim të tregjeve të reja, është shumë pranë realizimit.
Gjashtë kombëtare janë tashmë në Botërorin 2030: ja pse
Pavarësisht numrit përfundimtar të skuadrave pjesëmarrëse, gjashtë vende janë tashmë të rezervuara. Bëhet fjalë për tre vendet që do të organizojnë pjesën më të madhe të turneut: Spanja (kampione në fuqi), Portugalia dhe Maroku, të cilat, ashtu si Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja në vitin 2026, do të kualifikohen automatikisht në fazën finale.
Veçantia qëndron diku tjetër dhe hyn në histori për shkak të një përvjetori të veçantë: FIFA ka vendosur që ndeshjet inauguruese të zhvillohen në Argjentinë, Uruguai dhe Paraguai për të përkujtuar 100-vjetorin e Botërorit të parë, të luajtur dhe fituar nga Uruguai në vitin 1930. Pikërisht për këtë arsye, edhe këto tri kombëtare të Amerikës së Jugut do të jenë të kualifikuara automatikisht.
Formati i ri i Botërorit me 64 skuadra
Objektivi është që në fazën finale të marrin pjesë më shumë se 30% e 211 federatave anëtare të FIFA-s, duke zgjeruar edhe më tej një turne që tashmë në vitin 2026 kaloi nga 32 në 48 kombëtare. Drejtimi i ri me 64 skuadra parashikon një formulë shumë ndryshe nga ajo e mëparshmja.
Risia nuk lidhet vetëm me numrin e ekipeve, por edhe me sistemin e kualifikimit nga faza e grupeve në fazën me eliminim direkt: nuk do të ketë më ripeshkime të vendeve të treta më të mira, as llogari të ndërlikuara apo marrëveshje të dyshimta për të kaluar më tej.
Sipas informacioneve të deritanishme, formati do të jetë:
16 grupe me nga katër skuadra.
Dy ekipet e para të çdo grupi kualifikohen direkt në fazën e 1/16-ave.
Nuk do të ketë më ripeshkim të vendeve të treta.
Për të fituar Kupën e Botës do të nevojiten tetë ndeshje.
Në total do të zhvillohen 128 ndeshje, 24 më shumë se 104 të Botërorit të fundit, të shpërndara përgjatë afro dy muajve.
Edhe shpërndarja e vendeve mes konfederatave do të ndryshojë ndjeshëm. Duke ndjekur kritere të ngjashme me ato të turneut me 48 skuadra, Europa mund të ketë rreth 20 përfaqësuese, Afrika 13, Azia 12, Amerika e Jugut 9, Amerika e Veriut dhe Qendrore 8, ndërsa Oqeania 2, me mundësi rregullimesh përmes “play-off”-eve ndërkontinentale.