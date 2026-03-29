“Gjadri model”/ Washington Post: Si BE po kopjon në heshtje Trump për emigrantët

Bashkimi Evropian po zgjeron fuqitë e tij për të gjurmuar, bastisur dhe deportuar emigrantët në “qendrat e kthimit” në vendet e treta në Afrikë dhe gjetkë, duke miratuar në heshtje taktikat e administratës Trump që kanë tërhequr kritika publike në të gjithë bllokun me 27 vende.
BE-ja vazhdon të shtrëngojë politikat e migracionit pasi partitë e krahut të djathtë morën pushtetin në disa vende në vitin 2024. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nga koalicioni i Partisë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë, ka deklaruar se masat e reja do të parandalojnë një përsëritje të krizës së vitit 2015 të shkaktuar nga lufta civile në Siri, kur rreth 1 milion njerëz mbërritën për të kërkuar azil.
“Kemi nxjerrë mësimet e së kaluarës. Dhe sot, jemi më të pajisur”, – ka thënë von der Leyen. Politikat e reja, të njohura si “Pakti për Migracionin dhe Azilin”, hyjnë në fuqi më 12 qershor.
Partitë e ekstremit të djathtë në Evropë kanë vlerësuar politikat e deportimit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe kanë bërë thirrje që BE-ja të miratojë një qasje të ngjashme. Grupet e të drejtave të njeriut paralajmërojnë se autoritetet tashmë po i shtyjnë ilegalisht emigrantët në kufijtë e BE-së dhe po i zvogëlojnë mbrojtjet e tyre ligjore.
Italia ofron një model
BE-ja shpenzon tashmë miliona dollarë për të penguar migrantët para se të arrijnë në brigjet e saj dhe ka mbështetur dhjetëra mijëra afrikanë që kthehen në shtëpi, vullnetarisht ose me forcë.
Ajo që parashikohet tani është një zgjerim i asaj që Italia ka krijuar nën kryeministren Giorgia Meloni dhe qëndrimin e saj “të ashpër ndaj migracionit”. Ajo drejton dy qendra paraburgimi për azilkërkuesit e refuzuar në Shqipëri. Njëra prej tyre aktualisht mban të paktën 90 emigrantë, tha ligjvënësja Rachele Scarpa, e cila tha se i gjeti njerëzit të hutuar dhe të frikësuar gjatë një vizite të kohëve të fundit.
Përveç kësaj, qeveria e Melonit ka miratuar një paketë anti-imigracion që do t’i lejonte marinës të ndalonte anijet në ujërat ndërkombëtare deri në 6 muaj nëse ato konsiderohen kërcënim për rendin publik; të kthejë migrantët e kapur në vendet e origjinës ose në vende të treta; dhe të përshpejtojë deportimin e shtetasve të huaj të dënuar për krime.
Një “grup joformal” i vendeve të BE-së, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Holandën, Danimarkën dhe Greqinë, po ndjekin marrëveshje për qendrat e deportimit, tha Bernd Parusel, një studiues në Institutin Suedez për Studime të Politikave Evropiane.
Kenia është një vend me të cilin po flasin, tregon Tineke Strik, një anëtare holandeze e Parlamentit Europian. Qoftë me vetëdije apo jo, plani është i ngjashëm me marrëveshjet e Trump me vende si El Salvadori për të pranuar emigrantët e deportuar, tha ajo.
Vende të tjera po shqyrtojnë ide të ngjashme. Ministri suedez i migracionit ka thënë se koalicioni konservator qeverisës miraton ngritjen e qendrave jashtë Evropës, veçanërisht për azilkërkuesit afganë dhe sirianë.
Disa në Evropë i duartrokasin taktikat e stilit “Trump”
Gjatë Lojërave Olimpike Dimërore në Itali, shpërthyen protesta kundër vendosjes së agjentëve të Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së për të ofruar siguri për delegacionin amerikan. Por të tjerë në Evropë kanë vlerësuar veprimet e ICE-së dhe kanë bërë thirrje për ngritjen e njësive policore të përqendruara në deportim.
Në vitin 2024, Belgjika miratoi një ligj që lejonte shërbimin kufitar të BE-së, Frontex, të kryente operacione brenda vendit, duke ngjallur frikën midis aktivistëve se Frontex mund të përfshihej në bastisje.
Por mandati i Frontex-it mbulon vetëm kufijtë, tha zëdhënësi Chris Borowski, dhe roli aktual në kthimet vullnetare ose të pavullnetshme përfshin “koordinimin e fluturimeve, ndihmën me dokumentet e udhëtimit dhe sigurimin që të drejtat themelore respektohen gjatë gjithë procesit”.
Komisioni Evropian ka refuzuar kërkesat për të marrë një qëndrim mbi politikat federale të imigracionit në SHBA.
Në Britani, e cila u largua nga BE-ja disa vjet më parë, qeveria e Partisë Laburiste të qendrës së majtë e ka vënë frenimin e imigracionit të paautorizuar në një fokus kyç.
Në shkurt, Ministria e Brendshme britanike tha se pothuajse 60,000 njerëz ishin deportuar që kur qeveria u zgjodh në korrik 2024. Ajo tha se u kryen 9,000 arrestime të njerëzve që punonin pa leje në vitin 2025, më shumë se gjysma e numrit të personave që punonin pa leje në vitin 2025.
Shtohen shtyrjet, bastisjet dhe mbikëqyrja
Sipas parimit të mos-kthimit në të drejtën e BE-së dhe atë ndërkombëtare, një person nuk mund të kthehet në një vend ku do të përballet me persekutim.
Por taktikat evropiane të zbatimit të ligjit për imigracionin përfshijnë të ashtuquajturat “shtytje prapa”, ku njerëzit që përpiqen të kalojnë kufirin në BE detyrohen të kthehen përtej një kufiri pa qasje në procedurat e azilit.
Autoritetet në Evropë kryejnë mesatarisht 221 kthime mbrapsht në ditë, sipas një raporti të shkurtit nga një grup organizatash humanitare. Më shumë se 80,000 kthime mbrapsht u regjistruan në vitin 2025, tha raporti, kryesisht në Itali, Poloni, Bullgari dhe Letoni.
“Burrat, gratë dhe fëmijët – përfshirë individë në gjendje kritike mjekësore – u nënshtrohen rregullisht rrahjeve, sulmeve nga qentë e policisë, zhveshjes me forcë, kalimit me forcë të lumenjve dhe vjedhjes së sendeve personale”, sipas raportit.
Agjentët evropianë po ushtrojnë brutalitet ndaj emigrantëve njësoj si në SHBA, tha Flor Didden, ekspert i politikave të migracionit në grupin belg të të drejtave të njeriut. Disa, si në Greqi, madje mbajnë maska.
“Imazhet janë tronditëse dhe zemërimi është i justifikuar”, tha ai për SHBA-në. “Por ku është e njëjta qartësi morale kur autoritetet kufitare evropiane abuzojnë, grabisin dhe i lënë njerëzit të vdesin?”
Evropa ende ka më shumë mbrojtje për emigrantët
Grupet gjithashtu kanë regjistruar një zgjerim të teknologjisë së mbikëqyrjes si dronë, kamera termike dhe satelitë për të monitoruar njerëzit në lëvizje. Grupe të tjera të të drejtave të njeriut paralajmërojnë për një dobësim të mbrojtjeve ligjore.
Rregulloret e reja të BE-së për migracionin lejojnë më shumë bastisje policore në shtëpi private dhe hapësira publike, si dhe më shumë përdorim të mbikëqyrjes dhe profilizimit racor, thuhet në një letër drejtuar institucioneve të BE-së në shkurt nga 88 grupe jofitimprurëse, përfshirë Platformën për Bashkëpunim Ndërkombëtar mbi Migrantët pa Dokumente me seli në Bruksel.
“Nuk mund të zemërohemi nga ICE në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që mbështesim këto praktika në Evropë”, thotë drejtoresha e platformës, Michele LeVoy.
Olivia Sundberg Diez, avokate e migracionit në BE për Amnesty International, tha se Evropa ruan më shumë mbrojtje për migrantët vulnerabël sesa Shtetet e Bashkuara, por ndan pjesën më të madhe të momentit politik drejt politikave më të ashpra.
“Në Evropë ekziston një nivel i pavarësisë dhe pajtueshmërisë me të drejtat e njeriut nga institucionet dhe gjykatat që nuk mund ta shpërfillësh”, tha ajo. “Por impulsi themelor politik është i njëjtë dhe unë shqetësohem se pasojat njerëzore do të jenë të njëjta.” ©Washington Post, përgatiti në shqip LAPSI.al