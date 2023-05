Gerard Pique: Do bëj dhe unë një këngë si Shakira

Pasi Shakira publikoi këngën ‘BZRP Music Sessions #53, së bashku me producentin argjentinas Bizarrap, Gerard Pique publikoi edhe një herë një deklaratë të diskutueshme. Por ishte në transmetimin e fundit përkrah Ibai Llanos kur transmetuesi dhe këngëtari Ozuna i kënduan “Monotonia”.

Duke folur për ngjarjen “La velada del Año III”, ku do të marrin pjesë Rosario Flores, Ozuna, Quevedo (që bëri një seancë me Bizarrap), Maria Becerra; ndër të tjera, pikërisht atëherë Pique lindi një ide brilante.“Nëse një ditë bëhet një bashkëpunim me Bizarrap, nuk do të ishte një goditje, do të ishte diçka shumë e madhe, po flasim për një shishe 5 litra ose 10 litra pije të fuqishme, e kuptoni, një goditje më duket pak. “, tha ish-i i Shakirës. Ibai Llanos nuk mundi të përmbahej nga të qeshurat pas asaj që tha ish-futbollisti i Barcelonës. “Një këngë Bizarrap me ju do të ishte për të ardhur keq”, shtoi ai.

Gjithçka duket se tregon se Gerard Pique dëshiron t’i përgjigjet me të njëjtin stil nënës së dy fëmijëve të tij dhe përgjigjen dëshiron ta japë përmes producentit argjentinas Bizarrap. “Kujdes nga një këngë që mendoj se do të luhet në Metropolitano: “Nuk ishe faji jot , as i imi …”, tha Ibai Llanos duke vazhduar të bënte shaka, ndërsa Ozuna shpërtheu në të qeshura.