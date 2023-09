George dhe Amal Clooney marrin vëmendjen me dukjen elegante në festivalin e Filmit në Venecia

Amal Clooney mori vëmendjen gjatë shfaqjes në Festivalin e Filmit në Venecia, i cili filloi këtë javë, me Georgen që zuri vendin e dytë për ta mbështetur atë në një ceremoni magjepsëse të ndarjes së çmimeve një natë më parë.

Pasi mori në shtëpi gongun e Udhëheqjes në Çmimet DVF, avokates së të drejtave të njeriut, 45 vjeçe, iu dha një ndihmë nga bashkëshorti i saj aktor kalorësiak i Hollywoodit, 62 vjeç, teksa hipën në një taksi ujor në Venecia për të shkuar në aeroport të premten.

Avokatja e të drejtave të njeriut, 45 vjeçe dhe aktori i Hollywodit, 62 vjeç, mbërritën në Venecia gjatë festivalit vjetor të filmit, i cili është goditur nga greva e Shoqatës së Skenaristëve të Amerikës. shkruan DailyMail.

Amal dukej joshëse e veshur me një fustan të zi veror të cilin e kombinoi me një çantë, syze dhe këpucë.

George tregoi anën e tij kalorësiake teksa ai dhe një mik ndihmuan Amalin të hipte në një taksi ujor ndërsa grupi u nis për të eksploruar qytetin.

Duke shtrirë dorën për të mbështetur Amalin, George u sigurua që ajo të hipte në mënyrë të sigurt përpara se çifti të fotografohej në krahët rreth njëri-tjetrit.

George dukej tipikisht i pashëm i veshur me një këmishë me mëngë të shkurtra dhe dukej se po përjetonte një shpërthim ndërsa varka lundronte nëpër ujë.

Një natë më parë çifti mori pjesë në DVF Awards, ku Amal u nderua me çmimin ‘DVF Leadership Award’ së bashku me katër gra të tjera, në Sala degli Arazzi të Fondacionit Giorgio Cini.

Çifti solli fuqinë e yllit në ngjarjen e 14-të vjetore, e themeluar nga stilistja Diane von Furstenberg, e cila vlerëson gratë e jashtëzakonshme që janë të përkushtuara për të transformuar jetën e grave të tjera.

DVF tha pse ata i dhanë Amal gongun.

Ata thanë: “Amal Clooney është një avokate e fituar me çmime për të drejtat e njeriut, e cila ka kaluar dy dekadat e fundit duke mbrojtur viktimat e padrejtësisë në mbarë botën. Ajo përfaqëson klientët para gjykatave ndërkombëtare, duke përfshirë Gjykatën Penale Ndërkombëtare, Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut”.

Amal ka përfaqësuar të burgosur politikë të profilit të lartë dhe të mbijetuar të mizorive masive, si gratë dhe vajzat jazide të skllavëruara nga ISIS, civilët e sulmuar nga milicia sudaneze dhe forcat qeveritare në Darfur dhe aktiviste femra të burgosura në mbarë globin.

Rekordi i saj në sigurimin e lirisë për gazetarët e ndaluar padrejtësisht në mbarë botën është i pakrahasueshëm. Ajo aktualisht po shërben në Task Forcën për Përgjegjshmërinë për Krimet e kryera në Ukrainë, për të mbështetur drejtësinë për viktimat e krimeve të luftës dhe abuzimeve të tjera të të drejtave të njeriut.

Gjatë Festivalit të Filmit në Venecia, yjet dhe regjisorët tradicionalisht kënaqen duke udhëtuar drejt qytetit lagunor për të lansuar filmat e tyre. Megjithatë, ky vit do të ofrojë pak më pak shkëlqim se zakonisht, sepse një grevë e aktorëve të Hollywoodit do të pengojë shumë yje të promovojnë punën e tyre në Venedik.