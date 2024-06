Gazzetta dello Sport portret të kryqëzuar të dy interistëve, Asllani dhe Frattesi

Në prag të ndeshjes Shqipëri-Itali (E shtunë 21 00, në Dortmund ku pritet te kete 50 mije tifoze sqiptare) gazeta më e madhe sportive italiane i ka kushtuar një portret të kryqëzuar dy shokëve të skuadrës tek Interi, Davide Frattesi dhe Kristjan Asllani, por që këtë herë do të përballen si kundërshtarë.

Shqiptari dhe italiani janë protagonistë në kombëtaret e tyre respektive pas një sezoni jo si titullarë në ekipin e Inzaghit, por ata presin të ngjiten më lart pas kampionatit të Gjermanisë” shkruan gazetari Adriano Seu, në rubrikën Fokus të Gazzetta dello Sport.

Sipas të përditshmes sportive “të dy do të kenë mundësinë të shfaqin më tej veten, në fund të një viti i cili ka konfirmuar rrugën e së tyre të rritjes. Ky europian konsiderohet si një lloj provimi përfundimtar pjekurie për ta. Për të demonstruar se mund të synojnë të luajnë një rol më të madh dhe Interi dhe për ti dërguar trajnerit Inzaghi një sinjal për sezonin e ardhshëm”.

Mundësia është gjithashtu joshëse sepse me kombëtaret e Italisë dhe Shqipërisë të dy do të kenë mundësi të luajnë me një vazhdimësi më të madhe se sa sezonin e kaluar tek Interi. “Kur shikon statistikat vëren se, si Asllani ashtu edhe Frattesi janë elementë themelorë në mekanizmat aktualë të ekipeve të tyre kombëtare dhe se ata nuk kanë lënë asnjë mundësi pa shfrytëzuar sezonin e kaluar, jo vetëm duke qenë pjesë e formacionit, por duke zhvilluar edhe ndeshje të mira”, shkruan e përditshmja ngjyrë rozë.

Kjo mundësi do t’i shërbejë Asllanit për t’i treguar Inzaghit se ka bërë hapa të mëtejshëm përpara. “Në planet dhe dëshirat e Asllanit, i cili sapo ka fikur 22 qirinjtë, është një vend titullari edhe me fanellën zi e kaltër. Por për ta fituar duhet të djersisë ende. Sigurisht që vlerësimi i Inzaghit nuk i mungon, pasi trajneri më shumë se një herë ka folur publikisht fjalë lavdërimi për ish-lojtarin e Empolit. Vitin e ardhshëm, me një kalendar të mbushur me angazhime, sigurisht që ai do të ketë mundësi për të luajtur më shumë”.

E njëjta gjë edhe për Frattesin, i cili vjet pati një fat më të keq se shoku i tij. “Duke marrë parasysh moshën e shtyrë të Mkhitaryan, nuk është e vështirë të parashikosh më shumë hapësirë ​​për Frattesin sezonin e ardhshëm, por Kampionati Evropian është një nga ato teste provuese që duhet shfrytëzuar. Besimi dhe respekti i lartë që ka treguar tekniku i kombëtares italiane Spallettit, i cili e futi Frattesin nëntë herë nga gjithsej dhjetë ndeshje në krye të pankinën blu, të krijojnë bindjen se ai është i gatshëm për një kampionat të madh evropian. Natyrisht duke mbajtur sytë nga Interi i së nesërmes”.

©Lapsi.al/ Gazzetta dello Sport