Gazi amerikan kalon nga Greqia drejt Ukrainës, furnizimi nis nga janari

Greqia dhe Ukraina nënshkruan të dielën një marrëveshje që do të lehtësojë transportin e gazit natyror të lëngshëm amerikan (LNG) drejt Ukrainës—një vendim që zyrtarët e përshkruan si përforcim të sigurisë energjetike rajonale, teksa Ukraina përgatitet për një dimër të vështirë.
Ceremonia e nënshkrimit, e cila u ndoq nga Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, ministri grek i Energjisë Stavros Papastavrou dhe ambasadorja amerikane Kimberly Guilfoyle, zyrtarizoi deklaratën e mëparshme të bashkëpunimit mes DEPA Commerce të Greqisë dhe kompanisë shtetërore ukrainase Naftogaz. Plani parashikon furnizime me LNG amerikan që do të kalojnë përmes Greqisë nga dhjetori 2025 deri në mars 2026, duke shfrytëzuar të ashtuquajturin Korridori Vertikal.
Zyrtarët grekë thanë se marrëveshja do të sigurojë fluks të qëndrueshëm gazi drejt Europës dhe do të ofrojë “mbështetje kritike” për Ukrainën. Furnizimet pritet të nisin në janar.
Në konferencën e përbashkët për shtyp pas nënshkrimit, Mitsotakis deklaroi: “Ne qëndrojmë në krah të popullit ukrainas. Greqia u rreshtua që në momentin e parë me mbrojtësin ndaj një sulmi që shkel çdo parim të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare.”
Ai theksoi se “paprekshmëria e kufijve është e panegociueshme” dhe e përshkroi Greqinë si “aleate të qëndrueshme” të Kievit. Kryeministri vuri në dukje rëndësinë e një “arterie të re të sigurt energjie nga jugu në veri” përmes Korridorit Vertikal dhe premtoi mbështetje greke për rindërtimin e Ukrainës pas luftës.
Zelenskyy shprehu mirënjohjen për “mbështetjen e vazhdueshme, thelbësore dhe shumëdimensionale” të Greqisë, duke nënvizuar se Ukraina përballet çdo ditë me sulme ndaj infrastrukturës kritike. Ai falënderoi Greqinë dhe SHBA-në për rolin e tyre në marrëveshjet energjetike dhe kërkoi vazhdimin e presionit ndaj Rusisë, duke thënë:
“Rusia meriton sanksione të mëtejshme dhe ne jemi shumë të kënaqur me Greqinë, e cila mbështet nismat tona për kthimin e fëmijëve të rrëmbyer dhe të të burgosurve të luftës.”
Zelenskyy mbërriti në Athinë më herët gjatë ditës për takime të nivelit të lartë të fokusuara në bashkëpunimin energjetik dhe mbështetjen e mëtejshme greke. Ai u prit fillimisht nga Presidenti i Republikës Helenike, Konstantinos Tasoulas, i cili riafirmoi ndihmën e Greqisë në frontet politike, ekonomike, energjetike dhe humanitare. Më pas, lideri ukrainas u takua me Mitsotakis në Maximos Mansion, përpara nënshkrimit të marrëveshjes./Ekathimerini